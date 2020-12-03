رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الخميس 03 ديسمبر 2020 الموافق 18 ربيع الثاني 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تقارير ومتابعات

موعد انتخابات مجلس النواب 2020 إعادة المرحلة الثانية.. المحافظات وخطوات الاستعلام

الخميس 03/ديسمبر/2020 - 10:54 ص
جريدة الدستور
شيماء حسين
طباعة

أيام قليلة وتبدأ عملية الاقتراع في جولة إعادة المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب المزمع إقامتها في 13 محافظة داخل جمهورية مصر، لذلك يدير الكثير من المواطنين محرك البحث العالمي حاليا "جوجل" لمعرفة موعد انتخابات مجلس النواب 2020 إعادة المرحلة الثانية والمحافظات وخطوات الاستعلام .


ويستعرض الدستور من خلال هذا التقرير كيفية معرفة رقم الناخب في اللجان الانتخابية ومحافظات المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب.

 

موعد انتخابات مجلس النواب 2020 إعادة المرحلة الثانية

وفقا للخريطة الزمنية التي وضعتها اللجنة العليا برئاسة المستشار لاشين إبراهيم نائب رئيس محكمة النقض لانتخابات مجلس النواب فإن عملية الاقتراع في المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب ستجرى في للمصريين في الخارج في أيام 5 و 6 و 7 ديسمبر الجاري بينما تجري في الداخل يومي الإثنين والثلاثاء 7 و 8 ديسمبر الجاري في 13 محافظة مصرية وفقا للإجراءات الاحترازية الصارمة التي وضعتها اللجنة العليا للانتخابات لتجنب تكدس الناخبين أمام اللجان الانتخابية لتفادى نشر فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 الذي اجتاح العالم مؤخرا.

 

محافظات المرحلة الثانية من جولة الإعادة في انتخابات مجلس النواب

حددت اللجنة العليا للانتخابات إجراء انتخابات مجلس النواب على مرحلتين لكل مرحلة عدد من المحافظات ووفقا لخطة اللجنة فإن محافظات الجولة الثانية هى 13 محافظة من بينها جنوب سيناء وشمال سيناء وبورسعيد والشرقية والدقهلية والقليوبية والقاهرة ودمياط والغربية والسويس وكفر الشيخ والإسماعيلية والمنوفية، وستعلن نتائج التصويت بشكل رسمي يوم 14 ديسمبر الجاري يعقبها تحديد موعد لانعقاد أولى جلسات مجلس النواب.

 

طرق الاستعلام عن اللجان الانتخابية في مجلس النواب

قبل معرفة موعد انتخابات مجلس النواب 2020 إعادة المرحلة الثانية والمحافظات وخطوات الاستعلام يجب على الناخبين الراغبين في الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات معرفة كيفية الاستعلام عن رقمهم في اللجان الانتخابية إلكترونيا بإتباع الخطوات التالية :-

تسجيل الدخول عبر رابط الموقع الرسمي للهيئة العليا للانتخابات من خلال هذا الرابط ( من هنا)

اختيار الاستعلام عن اللجنة الانتخابية

كتابة الرقم القومي للناخب المكون من 14 رقم

الضغط على الاستعلام 

اقرأ أيضا 

استعدادات أمنية مكثفة لتأمين انتخابات مجلس النواب

موعد اعادة انتخابات مجلس النواب 2020




الكلمات المفتاحية


موضوعات متعلقة

«زعمت أنه تحرش بها».. استبعاد معلمة أجبرت طالبًا على مسح حذائها

موعد صرف الدفعة الرابعة للعمالة غير المنتظمة شهر ديسمبر 2020

أسعار الذهب اليوم الخميس 3-12-2020

ننشر صورة «ابن الوزير» المتهم بدهس شاب على طريق الواحات

الصور

image description

تعيينات جديدة بجامعة أسيوط

image description

رقص حلمي والسقا مع تامر حسني خلال فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي

image description

افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي الدولي.. نجوم الفن يتألقون

image description

رئيس جامعة دمياط يشهد نهائي دوري الجامعة لكرة القدم

image description

انعقاد اللجنة الدائمة لمناقشة أعمال تطوير مسار رحلة العائلة المقدسة بأسيوط

الأكثر قراءة

إحالة القضية للجنايات.. طفلة تكشف للنيابة تفاصيل الجريمة: «بابا ضرب ماما بمطواة وجدي خنقها لحد ما ماتت»

موعد صرف الدفعة الرابعة للعمالة غير المنتظمة شهر ديسمبر 2020

خاص| تعرف على مفاجأة مرتضى منصور المنتظرة

أول ظهور تلفزيوني لـ«فتاة سقارة»: «آسفة جدا لوزارة الآثار»

إنفوجراف

image description

«رحلتنا واحدة».. قصة حب معز مسعود وحلا شيحة (إنفوجراف)

image description

مكاوي سعيد.. 3 سنوات على رحيل المؤرخ الأدبي لـ«وسط البلد» (إنفوجراف)

image description

محتويات شنطة عضو مجلس الشيوخ (إنفوجراف)

image description

كل شئ عن سيارة التوثيق المتنقلة «إنفوجراف»

نجم الساعة

اليوم.. رامز جلال أمام المحكمة الاقتصادية لاتهامه بالسطو على حقوق الملكية الفكرية

منوعات

دراسة: 98% من مرضى كورونا يتمتعون بمناعة لـ6 أشهر

اليابان تتعهد بالاستفادة من المحيطات فى تحقيق عالم خالٍ من الكربون

كورونا يلغى ماراثون بكين للمرة الأولى فى التاريخ

مواعيد القطارات اليوم الخميس 3-12-2020

أيام زمان

«الرفيق 10»| حققنا كأس العلم لكن سعر الخبز لم ينخفض.. اللحظة الأسعد في حياة «مارادوانا»

الرفيق (9)| «اليوم قطعوا رجلي».. أيام «مارادونا» الصعبة

الرفيق (8): مارادونا.. أسطورة نابولي التي لم يشفع لها التاريخ

رسائل مديحة يسرى لمبعوثات العناية الإلهية لإنقاذ السينما

مقالات الرأي
ماجد حبته
ابن القرضاوى.. شابه أباه
خالد عكاشة
أردوغان أمام بيع تركيا بالقطعة
صفوت البياضي
رسالة التعليم المقدسة
جلال حمام
أدب الطفل.. سلاح مصر الناعم «2»
المزيد

الثقافة

أين تذهب هذا المساء؟.. نشرة بأهم فعاليات اليوم الثقافية

اليوم.. الاحتفال بالشاعر زكى عمر بمنتدى بتانة الثقافى

تعرف على فعاليات مركز الحرية للإبداع بالإسكندرية.. اليوم

صدور «ليالى ريكيافيك» و«سأحكم عليك من مكتبتك» بالعربية