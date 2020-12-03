موعد انتخابات مجلس النواب 2020 إعادة المرحلة الثانية.. المحافظات وخطوات الاستعلام

أيام قليلة وتبدأ عملية الاقتراع في جولة إعادة المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب المزمع إقامتها في 13 محافظة داخل جمهورية مصر، لذلك يدير الكثير من المواطنين محرك البحث العالمي حاليا "جوجل" لمعرفة موعد انتخابات مجلس النواب 2020 إعادة المرحلة الثانية والمحافظات وخطوات الاستعلام .





ويستعرض الدستور من خلال هذا التقرير كيفية معرفة رقم الناخب في اللجان الانتخابية ومحافظات المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب.

موعد انتخابات مجلس النواب 2020 إعادة المرحلة الثانية

وفقا للخريطة الزمنية التي وضعتها اللجنة العليا برئاسة المستشار لاشين إبراهيم نائب رئيس محكمة النقض لانتخابات مجلس النواب فإن عملية الاقتراع في المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب ستجرى في للمصريين في الخارج في أيام 5 و 6 و 7 ديسمبر الجاري بينما تجري في الداخل يومي الإثنين والثلاثاء 7 و 8 ديسمبر الجاري في 13 محافظة مصرية وفقا للإجراءات الاحترازية الصارمة التي وضعتها اللجنة العليا للانتخابات لتجنب تكدس الناخبين أمام اللجان الانتخابية لتفادى نشر فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 الذي اجتاح العالم مؤخرا.

محافظات المرحلة الثانية من جولة الإعادة في انتخابات مجلس النواب

حددت اللجنة العليا للانتخابات إجراء انتخابات مجلس النواب على مرحلتين لكل مرحلة عدد من المحافظات ووفقا لخطة اللجنة فإن محافظات الجولة الثانية هى 13 محافظة من بينها جنوب سيناء وشمال سيناء وبورسعيد والشرقية والدقهلية والقليوبية والقاهرة ودمياط والغربية والسويس وكفر الشيخ والإسماعيلية والمنوفية، وستعلن نتائج التصويت بشكل رسمي يوم 14 ديسمبر الجاري يعقبها تحديد موعد لانعقاد أولى جلسات مجلس النواب.

طرق الاستعلام عن اللجان الانتخابية في مجلس النواب

قبل معرفة موعد انتخابات مجلس النواب 2020 إعادة المرحلة الثانية والمحافظات وخطوات الاستعلام يجب على الناخبين الراغبين في الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات معرفة كيفية الاستعلام عن رقمهم في اللجان الانتخابية إلكترونيا بإتباع الخطوات التالية :-

تسجيل الدخول عبر رابط الموقع الرسمي للهيئة العليا للانتخابات من خلال هذا الرابط ( من هنا)

اختيار الاستعلام عن اللجنة الانتخابية

كتابة الرقم القومي للناخب المكون من 14 رقم

الضغط على الاستعلام

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