مستشار بحملة بايدن: على تركيا وقف اعتداءاتها ضد اليونان وقبرص

قال السفير الأمريكي السابق لدى اليونان نيكولاس بيرنز، أمام القمة الاقتصادية اليونانية السنوية الحادية والثلاثين على الإنترنت لغرفة التجارة الأمريكية اليونانية أمس الأربعاء، إن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ذهب بعيدًا في تحديه لسيادة اليونان ومياهها الإقليمية، وفقا لما نقلت صحيفة "كاثمريني" اليونانية اليوم الخميس.وتابع بيرنز، أحد مستشاري الحملة الانتخابية للرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن، إن الأمر متروك لتركيا للتراجع وإنهاء هذه "الإجراءات العدوانية للغاية" ضد اليونان وقبرص والعودة إلى الحوار.وتابع: "لقد أصبحت تركيا مصدر إزعاج كبير لحلف شمال الأطلسي والدول الأوروبية"، مشيرًا إلى أنشطة تركيا في بحر إيجه وشرق المتوسط ​، وتدخلها في سوريا وليبيا وناجورنو كاراباخ، فضلًا عن مشترياتها من إس -400، أنظمة الصواريخ.وأشار بيرنز أيضًا إلى الموقف الاستبدادي لتركيا في القضايا الداخلية، قائلًا إنه يمثل مشكلة بالنسبة لتحالف ديمقراطي مثل الناتو، وهو أمر يحتاج إلى معالجة من قبل كل من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي.