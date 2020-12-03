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رئيس التحرير التنفيذي
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عالم

المفوضية الأوروبية: انتهاكات تركيا لحقوق الإنسان تؤثر على محادثات الاتحاد

الخميس 03/ديسمبر/2020 - 09:03 ص
جريدة الدستور
أمينة ذكى
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قالت المفوضية الأوروبية لحقوق الإنسان، إن سجل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، في مجال حقوق الإنسان؛ سيؤثر على محادثات قادة الاتحاد الأوروبي بشأن العلاقات المستقبلية.

وقالت متحدثة باسم المفوضية - وفقًا لما نقل موقع «إي يو أوبرزفر»: «بينما ركز قادة الاتحاد الأوروبي على وضع شرق البحر المتوسط ​​في مناقشاتهم الأخيرة، فإن التطورات السلبية بشأن سيادة القانون والحقوق الأساسية وأساسيات التوسيع الأخرى، سيكون لها بالطبع تأثير في رسم المسار المستقبلي للعلاقات، كما يُشير الوضع المتوسطي إلى انتهاكات تركيا للمناطق البحرية القبرصية واليونانية للتنقيب عن الغاز.

وسيناقش قادة الاتحاد الأوروبي الأسبوع المقبل، ما إذا كان ينبغي إدراج المسؤولين الأتراك في القائمة السوداء أو فرض عقوبات أخرى.

ويشيرون أيضًا إلى ما إذا كان لعملية الانضمام إلى تركيا مستقبل طويل الأجل، في قمة وصفها جوزيب بوريل، منسق السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي بأنها لحظة فاصلة في العلاقات بين الاتحاد الأوروبي وتركيا.

وعلقت اللجنة المعنية بحقوق الإنسان، بعد أن سجن قضاة موالون لأردوغان 337 شخصًا مدى الحياة في يوم واحد الأسبوع الماضي، وكان معظمهم من ضباط القوات الجوية الشباب المتهمين بالمشاركة في انقلاب فاشل عام 2016.

ولم يراقب دبلوماسيون من الاتحاد الأوروبي المحاكمة، لكنهم يعتبرون أنه لا يوجد استقلال قضائي في تركيا.

وقالت المتحدثة باسم اللجنة، في إشارة إلى فتح الله جولن، رجل الدين التركي الذي ألقى أردوغان باللوم فيه على أنه «بحلول يونيو 2020، تم فصل ما مجموعه 19583 ضابطًا عسكريًا من الخدمة بسبب صلاتهم المزعومة بحركة جولن، وحوالي 3600 في عام 2019 وحده».

وأشارت المتحدثة باسم الاتحاد الأوروبي إلى أن «حوالي 6000 من العسكريين السابقين اعتقلوا على أساس تورطهم المزعوم في محاولة الانقلاب، كما احتجزت تركيا عشرات الآلاف من المدنيين».

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