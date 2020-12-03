تباطؤ وتيرة انكماش نشاط قطاع الخدمات في اليابان خلال نوفمبر

أظهر تقرير اقتصادي نشر اليوم الخميس، تراجع وتيرة انكماش النشاط الاقتصادي لقطاع الخدمات في اليابان خلال الشهر الماضي.وارتفع مؤشر جيبون بنك لمديري مشتريات قطاع الخدمات في اليابان خلال الشهر الماضي إلى 47.8 نقطة، مقابل 47.7 نقطة خلال أكتوبر الماضي، ليظل أقل عن مستوى 50 نقطة.يذكر أن قراءة المؤشر أكثر من 50 نقطة تشير إلى نمو النشاط الاقتصادي للقطاع، في حين تشير قراءة أقل من 50 نقطة إلى انكماش النشاط.وأشار تقرير جيبون بنك إلى تحسن نسبي في المؤشر الفرعي الإنتاج، في تراجع المؤشر الفرعي للطلبيات الجديدة، مع تراجع جديد في أرقام مؤشر التوظيف.ووجهت الشركات طاقتها نحو استكمال الأعمال المعلقة وهو ما ظهر في تراجع سريع للأعمال المعلقة، حيث واصل مؤشر الطلبيات المتراكمة تراجعه للشهر الـ 12 على التوالي.في الوقت نفسه سجل المؤشر المجمع لمديري مشتريات قطاعي التصنيع والخدمات في اليابان 48.1 نقطة خلال نوفمبر الماضي مقابل 48 نقطة في الشهر السابق.