بطريرك الكاثوليك يترأس احتفالية اليوبيل الذهبي لمعهد التربية الكنسية غدا

يترأس الأنبا ابراهيم اسحق بطريرك الأقباط الكاثوليك بمصر، غدا الجمعة 4 ديسمبر، القداس الاحتفالى بمناسبة اليوبيل الذهبي لمعهد التربية الدينية بالسكاكيني، وذلك بكنيسة القلب المقدس بالقاهرة.والكلية هي مؤسسة أكاديمية كنسية، يترأسها بطريرك الكنيسة الكاثوليكية، وأهدافها، بحسب موقعها الرسمي هو، التنوير من خلال صياغة الإيمان المسيحيّ صياغة مناسبة للإنسان المعاصر.وفى الكلية، يتم تدريس العديد من المواد، منها، مدخل إلى اللاهوت، الثالوث، الأنثربولوجيا المسيحية، مدخل إلى العهد القديم، التوراة، الكنيسة القبطية، تاريخ الحياة الرهبانية.