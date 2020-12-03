أسقف المنيا يلقي عظته الأسبوعية بكنيسة الأنبا أنطونيوس بالفكرية اليوم

يلقي الأنبا مكاريوس الأسقف العام لكنائس المنيا وأبو قرقاص؛ مساء اليوم؛ عظته الأسبوعية بكنيسة الأنبا أنطونيوس بالفكرية.وخلال عظته الأسبوعية تتخذ الكنيسة كافة الإجراءات الاحترازية المتبعة من قبل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية.بدأت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، الأسبوع الماضي، صوم الميلاد المجيد، هو صوم الدرجة الثانية والتي تسمح فيه الكنيسة القبطية الأرثوذكسية بتناول الأسماك، على خلاف الصوم الكبير، الذي يُعد من أصوام الدرجة الأولى، ولا يُسمح فيه الكنيسة بتناول الأسماك، وتبدأ فيه الأديرة القبطية غلق أبوابها.