تركيا تُوقف برنامج تلفزيوني بسبب تناوله صفقة بيع مصنع عسكري لـ«قطر»

قرر المجلس الأعلى للإذاعة والتلفزيون بتركيا، إيقاف أحد برامج المحلية على قناة «خبرترك»؛ بسبب عرضه التصريحات التي أدلى بها برلماني عن حزب الشعب الجمهوري خلال مشاركته بالبرنامج حول بيع مصنع لقطر.وقال أوكان كونور ألب، عضو المجلس الأعلى للإذاعة والتلفزيون عن حزب الشعب الجمهوري، عبر حسابه على «تويتر»، إن «المجلس قرر إيقاف البرنامج وفرض غرامة مالية إدارية عليه، بسبب التصريحات الصادرة عن النائب علي ماهر بشارير، بشأن بيع أسهم من مصنع Tank Palet العسكري إلى قطر».وتابع «ألب»، «قرار المجلس بوقف البرنامج يأتي بسبب وجود أخطاء في تقييم بعض التصريحات، وغياب تقرير الخبراء التي ترتكز عليه عملية فرض العقوبات».وكان «بشارير»، قال: «بلغنا مرحلة تم فيها ولأول مرة في تاريخ الجمهورية بيع جيش البلاد لصالح قطر، وهناك أحاديث عن بيعه مقابل 20 مليار دولار، وأحاديث أخرى عن بيعه مقابل 50 مليون دولار».