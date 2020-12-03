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الخميس 03 ديسمبر 2020 الموافق 18 ربيع الثاني 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

واشنطن بوست: إيفانكا ترامب تفكر في البدء بالعمل السياسي

الخميس 03/ديسمبر/2020 - 08:43 ص
جريدة الدستور
عبير سليم
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قالت مصادر مقربة من عائلة ترامب، إن ابنة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إيفانكا، قد تباشر بممارسة حياتها السياسية الخاصة بعد مغادرة والدها البيت الأبيض.

وأضافت المصادر في تصريح خاص لصحيفة "واشنطن بوست" أن إيفانكا تفكر بجدية في تطوير مسارها السياسي، من خلال الترشيح لمنصب سياسي أو تعزيز مكانتها في أوساط الحزب الجمهوري.

وأشارت الصحيفة إلى أن نجلة الرئيس الحالي، تتهرب من الإجابة المباشرة على سؤال عما إذا كانت تخطط للترشح للرئاسة لاحقا.

ونوهت الصحيفة، بأن إيفانكا كانت تتمتع بوجهات نظر ليبرالية، ولذلك توقع الكثيرون، أنها ستؤثر بشكل كابح على سياسات والدها، لكنها خلال سنواتها الأربع كمستشارة للرئيس الأمريكي، وأخذت تدافع بحماس عن برنامج "لنجعل أمريكا عظيمة"، وكذلك تطرح نفسها كنصير متحمس للحزب الجمهوري، كما قالت في مقابلة مع شبكة "فوكس نيوز"، في وقت سابق من هذا العام.

ونقلت الصحيفة عن موظف سابق في البيت الأبيض: "هي تعتقد أنها إذا أرادت البقاء في السياسة، فسيرحب بها الناس بأذرع مفتوحة. لكن البقاء في السياسة شيء والترشح للمناصب السياسية، شيء آخر تماما".

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