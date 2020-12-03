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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

النيابة تصرح بدفن جثث ضحايا عقار محرم بك.. والتحفظ على ملف المبنى لفحصه

الخميس 03/ديسمبر/2020 - 08:41 ص
جريدة الدستور
الإسكندرية - مصطفى فتحي:
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قررت نيابة محرم بك بالإسكندرية، التصريح بدفن 6 جثث ضحايا انهيار عقار محرم بك بعد توقيع الكشف الطبي لبيان سبب الوفاة، وإعداد التقرير اللازم والعرض علي النيابة.

كما قررت النيابة سرعة التحفظ على ملف العقار وإحضاره خشية التلاعب فيه للوقوف على أسباب عدم تنفيذ القرارات الصادرة له، وطلب تحريات المباحث حوله وسؤال مسؤولي حي وسط والمصابين وشهود العيان عن الواقعة.

كانت قوات الحماية المدنية بالإسكندرية، تمكنت من انتشال 6 جثث عبارة عن "3 سيدات و3 رجال" ضحايا عقار محرم بك المنهار وهم "سمية محمد مصطفى عبد المجيد، 64 سنة، وهايدى محمد عليوه، 22 سنة، ومجدي النمر، 65 سنة، ونجله أحمد مجدي النمر، 28 سنة، وبسنت محمود، 20 سنة، ومحمود أحمد عبدالعزيز، 63 سنة"، وتم نقلهم إلى مشرحة الإسعاف تحت تصرف النيابة.

وتلقى اللواء سامى غنيم، مدير أمن الإسكندرية، إخطارا من مأمور قسم شرطة محرم بك، يفيد بورود بلاغ بانهيار العقار رقم 16 بشارع الفردوس متفرع من شارع منشا بدائرة قسم الشرطة، على الفور انتقل إلى موقع البلاغ مأمور وضباط مباحث قسم شرطة محرم بك، برفقة قوات من الحماية المدنية ومعداتها، وتم الدفع بـ4 سيارات إسعاف إلى موقع البلاغ، وقرر مهندسي حي وسط إخلاء العقار المجاور لعقار محرم بك المنهار، لتأثره من جراء عملية الانهيار.

وبالمعاينة والفحص تبين أن عقار قديم مأهول بالسكان مكون من دور أرضي وثلاث طوابق وصادر له 3 قرارات ترميم منذ عام 2000.

وكلف اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، جميع الجهات المعنية بالتواجد في مكان الحادث ورفع درجة الاستعداد القصوى، وتكثيف تواجد جميع الأجهزة الأمنية وفرق الدفاع المدني والإسعاف ووحدة التدخل السريع ولجنة الأزمات والكوارث وجميع الأجهزة المعنية بالمحافظة، بالمنطقة، لاستخراج قاطني العقار من تحت الأنقاض، والذي اتضح من التقرير الأولي وجود أسرتين بالعقار أسفل الأنقاض.

وأشار المحافظ إلى أنه تم فصل جميع المرافق من الغاز والكهرباء والمياه، كما تم الدفع بجميع المعدات الثقيلة والسيارات اللازمة برفع الأنقاض الناجمة عن انهيار العقارين وعمل كردون بجميع الشوارع المحيطة بالعقار حماية لأرواح المواطنين، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة التحقيقات.

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