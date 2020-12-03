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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

انطلاق مبادرة «ترشيد استهلاك المياه» بكفر الدوار

الخميس 03/ديسمبر/2020 - 08:38 ص
جريدة الدستور
البحيرة معوض هويدى
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نظمت الوحدة المحلية لمركز ومدينة كفر الدوار برئاسة اللواء مهندس أحمد علي مرزوق، أولى فعاليات مبادرة ترشيد استهلاك المياه بكفر الدوار، بالتنسيق مع شركة مياه الشرب وإدارة أوقات كفر الدوار، من خلال تركيب القطع الموفرة لترشيد استهلاك مياه الشرب بالمساجد بنطاق المدينة.

وأكد اللواء مهندس أحمد علي مرزوق أن المباراة تمت من خلال فريق من الفنيين المتخصصين ومسئولي التوعية، بأعمال تركيب القطع الموفرة للمياه بالمساجد والكنائس، بجانب أعمال التوعية للمواطنين بضرورة ترشيد الاستهلاك والحفاظ على مياه الشرب، من أجل تحقيق مستقبل مائي آمن للأجيال المقبلة.

يأتى ذلك في إطار توجيهات اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، بتفعيل مبادرة ترشيد استهلاك المياه، فى المساجد والمصالح الحكومية، فى جميع أنحاء المحافظة.

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