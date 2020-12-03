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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
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عالم

الإصابات اليومية بكورونا في أمريكا تتجاوز الـ200 ألف

الخميس 03/ديسمبر/2020 - 08:37 ص
جريدة الدستور
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شهدت الولايات المتحدة حصيلة جديدة من إصابات فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19-) تجاوز الـ200 ألف حالة جديدة خلال 24 ساعة، بينما تخطى عدد المصابين الذي يتلقون العلاج داخل المستشفيات عتبة الـ100 ألف مريض وهو عدد لم تشهده المستشفيات من قبل.

وقال مدير مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها في الولايات المتحدة الأمريكية، روبرت ريدفيلد، إن ربما ما ينتظرنا أدهى وأمرّ، وتوقع أن يصل عدد وفيات كوفيد-19 في الولايات المتحدة إلى 450 ألفًا بحلول فبراير المقبل، محذرا من أن هذا الشتاء قد يكون "أصعب وقت في تاريخ الصحة العامة لهذه الأمة".

وذكرت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية على موقعها الإلكتروني اليوم الخميس -نقلا عن أحدث إحصائيات جامعة جونز هوبكنز الأمريكية- أن أمريكا سجلت 2760 وفاة جديدة في أكبر حصيلة يومية للوفيات منذ تفشي الوباء في الولايات المتحدة.

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