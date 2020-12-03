أستراليا: الحدود الدولية ستبقى مغلقة رغم التقدم في اللقاح ضد كورونا

أعلن رئيس الوزراء الأسترالي سكوت موريسون أن حدود بلاده "ستظل على الأرجح مغلقة لبعض الوقت"، على الرغم من التقدم المحرز في طرح لقاحات ضد فيروس كورونا.وأوضح موريسون -في تصريح له أوردته قناة "روسيا اليوم" الفضائية اليوم الخميس- أن أستراليا ستبقي حدودها مغلقة أمام المواطنين غير الأستراليين والمقيمين غير الدائمين، لافتا إلى "أننا مازلنا بعيدين عن فتح الحدود الدولية لبعض الوقت".