أستراليا: الحدود الدولية ستبقى مغلقة رغم التقدم في اللقاح ضد كورونا
الخميس 03/ديسمبر/2020 - 08:26 ص
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أعلن رئيس الوزراء الأسترالي سكوت موريسون أن حدود بلاده "ستظل على الأرجح مغلقة لبعض الوقت"، على الرغم من التقدم المحرز في طرح لقاحات ضد فيروس كورونا.
وأوضح موريسون -في تصريح له أوردته قناة "روسيا اليوم" الفضائية اليوم الخميس- أن أستراليا ستبقي حدودها مغلقة أمام المواطنين غير الأستراليين والمقيمين غير الدائمين، لافتا إلى "أننا مازلنا بعيدين عن فتح الحدود الدولية لبعض الوقت".
وأوضح موريسون -في تصريح له أوردته قناة "روسيا اليوم" الفضائية اليوم الخميس- أن أستراليا ستبقي حدودها مغلقة أمام المواطنين غير الأستراليين والمقيمين غير الدائمين، لافتا إلى "أننا مازلنا بعيدين عن فتح الحدود الدولية لبعض الوقت".