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الخميس 03 ديسمبر 2020 الموافق 18 ربيع الثاني 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

أستراليا: الحدود الدولية ستبقى مغلقة رغم التقدم في اللقاح ضد كورونا

الخميس 03/ديسمبر/2020 - 08:26 ص
جريدة الدستور
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أعلن رئيس الوزراء الأسترالي سكوت موريسون أن حدود بلاده "ستظل على الأرجح مغلقة لبعض الوقت"، على الرغم من التقدم المحرز في طرح لقاحات ضد فيروس كورونا.

وأوضح موريسون -في تصريح له أوردته قناة "روسيا اليوم" الفضائية اليوم الخميس- أن أستراليا ستبقي حدودها مغلقة أمام المواطنين غير الأستراليين والمقيمين غير الدائمين، لافتا إلى "أننا مازلنا بعيدين عن فتح الحدود الدولية لبعض الوقت".

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