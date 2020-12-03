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الخميس 03 ديسمبر 2020 الموافق 18 ربيع الثاني 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

رغم هجوم كورونا.. بومبيو يدعو 900 شخص لحفل عيد الميلاد

الخميس 03/ديسمبر/2020 - 08:14 ص
جريدة الدستور
عبير سليم
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من المقرر أن يستضيف وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، حفل عيد الميلاد بحضور 900 شخص في واشنطن العاصمة على الرغم من الارتفاع الحاد لإصابات كورونان وفقا لما أوردته صحيفة "واشنطن بوسبت.

وتقام فعالية وزارة الخارجية، "الدبلوماسية في الوطن"، 15 ديسمبر الجاري في غرفة بنجامين فرانكلين التابعة للوزارة.

وقالت مصادر مطلعة للصحيفة، إنه تم إرسال الدعوات إلى أكثر من 900 شخص.

وعلق مدير مركز العدوى والمناعة في جامعة كولومبيا، إيان ليبكين، على هذه الحفلة قائلا: "أنا مذهول.. حفلة من هذا النوع وفي مكان مغلق، تسبب خطرا على مستويات عدة".

وكانت وزارة الخارجية، طلبت الأسبوع الماضي من موظفيها، عقد اجتماعات افتراضية بدلا من الاجتماعات الشخصية.

وتعتبر الولايات المتحدة التي تشهد منذ بضعة أسابيع طفرة وبائية جديدة، البلد الأكثر تسجيلا للوفيات الناجمة عن فيروس كورونا في العالم أجمع، وقد بلغت هذه الحصيلة مساء الثلاثاء 270450 حالة، وهي كذلك الدولة الأولى في العالم من حيث أعداد المصابين بالفيروس إذ بلغت حصيلة الإصابات المؤكدة بكورونا لغاية مساء الأربعاء أكثر من 13،9 مليون إصابة، أي أكثر من خمس إجمالي عدد الإصابات المسجلة في جميع أنحاء العالم (أكثر من 63.8 مليون إصابة) منذ ظهور الفيروس الفتاك للمرة الأولى في الصين في نهاية 2019.


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