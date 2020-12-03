براءة صحفى «الشنطة» المتهم بإهانة أمينة أردوغان

أصدرت محكمة إسطنبول قرارًا ببراءة الصحفي التركي، إندر إيمريك، المتهم بإهانة أمينة أردوغان زوجة الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، حيث نشر مقالًا بعنوان «حقيبة هيرمس» في صحيفة «إيفرينسل» 29 يونيو 2019، انتقد فيه عدم مبالاة السيدة الأولى بأحوال الشعب وتبديد المال على مظهرها وملابسها.وحوكم إيمريك بزعم إهانة السيدة الأولى لتركيا، والتحدث عنها بطريقة غير لائقة، بعد كتابته مقالًا تحدث فيه عن إهدار المال العام على بذخ وترف عائلة الرئيس التركي، وارتداء السيدة الأولى لحقيبة «هيرمس» الأصلية، التي وصل سعرها إلى 50 ألف دولار، في حين يعاني الشعب أزمة اقتصادية طاحنة تمر بها تركيا.وفي الجلسة الثالثة من القضية، ذكرت الصحف الموالية لأردوغان أن الحقيبة ليست أصلية، وأن السيدة أمينة أردوغان لا تحب إهدار المال.وتمسك إمريك بموقفه الناقد، قائلًا: «أعتقد أن النقد الذي وجهته بشأن منع إهدار المال العام في مقالي مناسب ولن أتراجع عنه».وكانت حقيبة أمينة أردوغان قد أثارت جدلًا واسعًا في تركيا، منذ ظهورها بها، ليس فقط بسبب سعرها الباهظ، واستفزازها للشعب التركي بارتدائها حقيبة بـ50 ألف دولار، في حين يطالب زوجها الشعب بالتقشف وتحمل أعباء الانهيار الاقتصادي، ثم تم فرض حظر على تداول أى معلومات بشأن حقيبة أمينة، وحين قرر أردوغان مقاطعة المنتجات الفرنسية عادت الحقيبة للواجهة مرة أخرى لتثير حالة غضب أكبر، حيث وجهت المعارضة انتقادات لأردوغان، قائلين: «ابدأ بنفسك وبحقيبة زوجتك الفرنسية».