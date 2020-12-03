رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الخميس 03 ديسمبر 2020 الموافق 18 ربيع الثاني 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

نواب حزب أردوغان يرفضون التحقيق فى بيع البورصة لقطر

الخميس 03/ديسمبر/2020 - 07:29 ص
أردوغان
أردوغان
هدير سند
طباعة
رفض نواب حزب العدالة والتنمية وحزب الحركة القومية، في البرلمان التركي، المقترح الذي تقدم به نواب حزب الشعب الجمهوري، بشأن إنشاء لجنة للتحقيق في بيع 10% من بورصة إسطنبول، وبيع أسهم مشروع المول التجاري التركي «إستينيا بارك» لصالح قطر.

وقال أيكوت أردوغدو، نائب حزب الشعب الجمهوري في إسطنبول: «صندوق أصول تركيا لا يتغير. هذا صندوق ضار للبلد. لا يجب أن يستمر. وإذا كان سيستمر، علينا أن نضمن الشفافية. لا يناسب رئيس صندوق الثروة هذا أن يكون رئيسًا للجمهورية. هل أنت الوحيد الذكي؟ البلد ينهار».

وأضاف أردوغدو: «نحن في زلزال شديد. يتضرر الناس من البطالة وارتفاع التكاليف. يكاد التضخم يتجاوز 20%. العالم كله يرى هذه الأشياء. ليس لدينا أصول، نحن مدينون، أصولنا مفقودة. ليس لنا وجود».

أما إرهان أوستا، نائب حزب الخير، فقال: «يتم إنشاء صناديق الثروة لتجميع الأصول. من الواضح أن لدينا صندوقًا تم إنشاؤه لتجميع الموارد التي لدينا. تم إنشاء هيكل تعسفي وغير متحكَّم فيه. لقد تحول صندوق الثروة إلى ثقب أسود. يجب تغطية هذا الثقب. يحصل السيد أردوغان على طائرة من قطر. يجب مراجعة هذه العلاقات المظلمة مع قطر».

وانتقد أوستا رئيس حزب العدالة والتنمية، رجب طيب أردوغان كونه رئيس صندوق الثروة ورئيس الجمهورية في نفس الوقت، قائلًا: «هذا الصندوق يجب أن يُغلق».

على جانب آخر، قال محمد أمين أكباش أوغلو، نائب رئيس المجموعة البرلمانية لحزب العدالة والتنمية، إنهم لا يوافقون على الاقتراح، واكتفى بالقول «هراء».

الكلمات المفتاحية


موضوعات متعلقة

خاص| تعرف على مفاجأة مرتضى منصور المنتظرة

رسميا.. الزمالك يعلن التعاقد مع حمزة المثلوثي لمدة 3 مواسم

موعد صرف الدفعة الرابعة للعمالة غير المنتظمة شهر ديسمبر 2020

أسعار الذهب فى الأسواق.. سعر جرام الذهب فى مصر عيار 21 الأربعاء 2-12-2020

الصور

image description

رقص حلمي والسقا مع تامر حسني خلال فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي

image description

افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي الدولي.. نجوم الفن يتألقون

image description

رئيس جامعة دمياط يشهد نهائي دوري الجامعة لكرة القدم

image description

انعقاد اللجنة الدائمة لمناقشة أعمال تطوير مسار رحلة العائلة المقدسة بأسيوط

image description

«تعليم دمياط» تنفي انتشار فيروس كورونا بالمدارس

الأكثر قراءة

موعد صرف الدفعة الرابعة للعمالة غير المنتظمة شهر ديسمبر 2020

خاص| تعرف على مفاجأة مرتضى منصور المنتظرة

أول ظهور تلفزيوني لـ«فتاة سقارة»: «آسفة جدا لوزارة الآثار»

قرار عاجل من رئيس الوزراء بعد انهيار عقار بالإسكندرية ووفاة 8

إنفوجراف

image description

مكاوي سعيد.. 3 سنوات على رحيل المؤرخ الأدبي لـ«وسط البلد» (إنفوجراف)

image description

محتويات شنطة عضو مجلس الشيوخ (إنفوجراف)

image description

كل شئ عن سيارة التوثيق المتنقلة «إنفوجراف»

image description

نصائح تحميك من النصب فى «الجمعة السوداء»

نجم الساعة

إيناس عبدالدايم: خطط لتعويض الناشرين بعد تأجيل معرض القاهرة للكتاب (حوار)

منوعات

مواعيد القطارات اليوم الخميس 3-12-2020

الإعصار بوريفى يضرب سريلانكا

برلين تستعد لافتتاح قصر يعود تاريخه للقرن الـ 15

سيراميكا كليوباترا يتعاقد مع صالح جمعة لاعب الأهلى السابق

أيام زمان

رسائل مديحة يسرى لمبعوثات العناية الإلهية لإنقاذ السينما

الرفيق (7)| «دابينا» تعيد الذاكرة لوجه مارادونا القبيح

الرفيق (6)| «الإدمان أكثر خطرًا من النساء» رحلة مارادونا مع المخدرات

الرفيق (5): علاقة «ماردونا» بزعماء العالم وكرهه لـ«بوش»

مقالات الرأي
ماجد حبته
ابن القرضاوى.. شابه أباه
خالد عكاشة
أردوغان أمام بيع تركيا بالقطعة
صفوت البياضي
رسالة التعليم المقدسة
جلال حمام
أدب الطفل.. سلاح مصر الناعم «2»
المزيد

الثقافة

اليوم.. الاحتفال بالشاعر زكى عمر بمنتدى بتانة الثقافى

تعرف على فعاليات مركز الحرية للإبداع بالإسكندرية.. اليوم

صدور «ليالى ريكيافيك» و«سأحكم عليك من مكتبتك» بالعربية

بدء ورشة «التعبير الحركى» بجزويت الإسكندرية.. اليوم