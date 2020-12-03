نواب حزب أردوغان يرفضون التحقيق فى بيع البورصة لقطر

رفض نواب حزب العدالة والتنمية وحزب الحركة القومية، في البرلمان التركي، المقترح الذي تقدم به نواب حزب الشعب الجمهوري، بشأن إنشاء لجنة للتحقيق في بيع 10% من بورصة إسطنبول، وبيع أسهم مشروع المول التجاري التركي «إستينيا بارك» لصالح قطر.وقال أيكوت أردوغدو، نائب حزب الشعب الجمهوري في إسطنبول: «صندوق أصول تركيا لا يتغير. هذا صندوق ضار للبلد. لا يجب أن يستمر. وإذا كان سيستمر، علينا أن نضمن الشفافية. لا يناسب رئيس صندوق الثروة هذا أن يكون رئيسًا للجمهورية. هل أنت الوحيد الذكي؟ البلد ينهار».وأضاف أردوغدو: «نحن في زلزال شديد. يتضرر الناس من البطالة وارتفاع التكاليف. يكاد التضخم يتجاوز 20%. العالم كله يرى هذه الأشياء. ليس لدينا أصول، نحن مدينون، أصولنا مفقودة. ليس لنا وجود».أما إرهان أوستا، نائب حزب الخير، فقال: «يتم إنشاء صناديق الثروة لتجميع الأصول. من الواضح أن لدينا صندوقًا تم إنشاؤه لتجميع الموارد التي لدينا. تم إنشاء هيكل تعسفي وغير متحكَّم فيه. لقد تحول صندوق الثروة إلى ثقب أسود. يجب تغطية هذا الثقب. يحصل السيد أردوغان على طائرة من قطر. يجب مراجعة هذه العلاقات المظلمة مع قطر».وانتقد أوستا رئيس حزب العدالة والتنمية، رجب طيب أردوغان كونه رئيس صندوق الثروة ورئيس الجمهورية في نفس الوقت، قائلًا: «هذا الصندوق يجب أن يُغلق».على جانب آخر، قال محمد أمين أكباش أوغلو، نائب رئيس المجموعة البرلمانية لحزب العدالة والتنمية، إنهم لا يوافقون على الاقتراح، واكتفى بالقول «هراء».