أردوغان يعفى نجله من الخدمة العسكرية

قدم أوزكان يليم، نائب حزب الشعب الجمهوري في محافظة أوشاك التركية، استجوابًا برلمانيًا إلى البرلمان التركي بشأن الخدمة العسكرية لأحمد بوراك أردوغان، نجل رئيس حزب العدالة والتنمية الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان.وبحسب صحيفة «جمهورييت» التركية، جاء في الاستجواب: «هناك أنباء مختلفة في الصحافة تفيد بإعفاء النجل الأكبر للرئيس رجب طيب أردوغان، أحمد بوراك أردوغان، من الخدمة العسكرية بتقرير فاسد، في هذا السياق نود الاستفسار: هل أدى أحمد بوراك أردوغان خدمته العسكرية؟ إذا فعل، في أي سنة فعل ذلك؟،هل نبأ إعفاء أحمد بوراك أردوغان من الخدمة العسكرية من خلال إعداد تقرير فاسد صحيح؟ إذا كان صحيحًا فما سبب الإعفاء؟ وفي أي مستشفى تم إعداد هذا التقرير؟».ومن المتوقع أن يرد على الاستجواب كتابةً وزير الدفاع التركي، خلوصي أكار.