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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

تفاصيل التحقيقات فى دهس نجل وزير سابق بأكتوبر

الخميس 03/ديسمبر/2020 - 07:46 ص
هس نجل وزير سابق
هس نجل وزير سابق
ندى حمدي
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أجرت نيابة أكتوبر أول، برئاسة المستشار أسامة ربيع رئيس النيابة، تحقيقات موسعة في دهس نجل وزير شباب سابق على طريق الواحات.

وكشفت التحقيقات أن المجني عليه موظف بنيابة بولاق الدكرور، وأن المتهم اصطدم به بسيارته واأطاح بجسده لعدة أمتار من شدة الصدمة ونظرا لسيره بسرعة كبيرة.

وأضافت التحقيقات، بإشراف المستشار عبد المجيد القصاص المحامي العام الأول لنيابات أكتوبر، أن تقرير تحليل المخدرات للمتهم صدر بإيجابية العينة بتعاطيه مخدر الحشيش.

كانت تحريات الأجهزة الأمنية بالجيزة وتحقيقات النيابة العامة كشفت تفاصيل دهس نجل وزير سابق للشاب بعد الإطاحة به اإثر اصطدامه بسيارة على طريق الواحات.

وأفادت التحريات بأن غرفة النجدة تلقت بلاغا بوقوع حادث تصادم على طريق الواحات أسفر عن مصرع شاب، وفور إخطار اللواء طارق مرزوق، مساعد وزير الداخلية مدير أمن الجيزة، أمر بانتقال قوات الأمن إلى مسرح الواقعة، وتبين من الفحص مصرع شاب يدعى "شريف. أ"، عامل، إثر اصطدام سيارة به.

وشكل اللواء محمود السبيلي، مدير الإدارة العامة للمباحث، فريق بحث لكشف ملابسات الحادث، وأشارت التحريات إلى أن الحادث وقع على طريق الواحات بنطاق دائرة قسم ثالث أكتوبر وأن مرتكب الحادث نجل أشرف. س وزير سابق.

وأضافت التحريات أن المتهم كان يقود سيارته ماركة "بي إم دبليو"، وأثناء سيره على طريق الواحات تصادف عبور الشاب المجني عليه فأطاح به لسيره بسرعة كبيرة، ما أدى لإصابة الشاب بإصابة خطيرة فارق الحياة على إثرها، وراجعت قوات الأمن كاميرات المراقبة وتمكنت من تحديد المتهم والسيارة مرتكبة الحادث، وألقت قوة أمنية القبض عليه وتمت إحالته للنيابة العامة.

فيما أمرت النيابة العامة بعرض المتهم على الطب الشرعي لأخذ عينة دماء وإجراء تحليل مخدرات له، والتي أثبتت تعاطيه المواد المخدرة، وهو ما تطابق مع تحريات الأجهزة الأمنية بأن المتهم من متعاطيّ مخدر الحشيش، وأمرت النيابة العامة بحبسه على ذمة التحقيقات.

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