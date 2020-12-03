حظك اليوم.. برج السرطان الخميس 3 ديسمبر 2020
الخميس 03/ديسمبر/2020 - 07:43 ص
هويدا سعيدطباعة
قدمت خبيرة الأبراج جاكلين عقيقي، حظك اليوم الخميس، وفيما يخص برج السرطان قالت:
السرطان
مهنيًا: لا تدخل نفسك في مشاريع أكبر من طاقتك، رياح التغيير بدأت تهب وتنذر بحسم قريب.
عاطفيًا: مطلوب منك التروّي هذا اليوم وعدم اتخاذ اي قرارات، ولا تترك أحدًا يخدعك.
صحيا: تناول الخضراوات والفواكه كما وهو لازم يزود الجسم حيوية ونشاطًا بعد عناء العمل.
وتعد قراءة البرج اليومي الخاص بك من أفضل الطرق لمعرفة ما ينتظرك حسب التوقعات وتأثير النجوم والكواكب على حياتك، كما أن معرفة حظك اليوم وقراءة برجك ما هي إلا محاولة توقع للمستقبل ومشاكله حسب موضع النجوم وزواياها لمساعدتك على اتخاذ القرار الصحيح أحيانًا.
السرطان
مهنيًا: لا تدخل نفسك في مشاريع أكبر من طاقتك، رياح التغيير بدأت تهب وتنذر بحسم قريب.
عاطفيًا: مطلوب منك التروّي هذا اليوم وعدم اتخاذ اي قرارات، ولا تترك أحدًا يخدعك.
صحيا: تناول الخضراوات والفواكه كما وهو لازم يزود الجسم حيوية ونشاطًا بعد عناء العمل.
وتعد قراءة البرج اليومي الخاص بك من أفضل الطرق لمعرفة ما ينتظرك حسب التوقعات وتأثير النجوم والكواكب على حياتك، كما أن معرفة حظك اليوم وقراءة برجك ما هي إلا محاولة توقع للمستقبل ومشاكله حسب موضع النجوم وزواياها لمساعدتك على اتخاذ القرار الصحيح أحيانًا.