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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

سفير ألمانيا بلندن: لقاح فايزر الخاص بكورونا نتيجة «جهد دولى»

الخميس 03/ديسمبر/2020 - 06:58 ص
لقاح فايزر
لقاح فايزر
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أكد السفير الألماني في لندن أندرياس ميكايليس أن لقاح فايزر الخاص بفيروس كورونا جاء نتيجة "جهد دولي"، مشيرًا إلى أن شركة بيونتيك الألمانية لعبت دورًا "حاسمًا" في تطوير اللقاح.

ونقلت صحيفة "إيفيننج ستاندارد" البريطانية تغريدة السفير الألماني على موقع المدونات المصغرة "تويتر": "لماذا يصعب الاعتراف بهذه الخطوة المهمة على أنها جهد ونجاح دولي عظيم. أنا حقا لا أعتقد أن هذه قصة تتعلق بالقوميات. على الرغم من أن شركة بيونتيك الألمانية قد قدمت مساهمة حاسمة، إلا أنها شركة أوروبية وتتعاون مع شركة عبر المحيط الأطلنطي"، في إشارة إلى شركة فايزر الأمريكية.

وأظهرت الدراسات العلمية إلى أن اللقاح فعال بنسبة 95 في المائة ويعمل في جميع الفئات العمرية.

ووافق وزير العمل السابق اللورد أدونيس على ما قاله السفير الألماني، مضيفًا: "حسنًا، سيدي السفير. من المهم للغاية التعبير عن التعاون الأوروبي بدلًا من الصوت الساعي لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي وكراهية الأجانب والقوميات التي لا تهم".

وقال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس إن المملكة المتحدة كانت أول دولة تصادق على اللقاح.

وأشاد وزير الأعمال البريطاني ألوك شارما ببلاده باعتبارها أول من وقع اتفاقًا مع الشركة المنتجة للقاح، مضيفًا: "في السنوات القادمة سوف نتذكر هذه اللحظة على أنها اليوم الذي قادت فيه المملكة المتحدة الجهود الإنسانية ضد هذا المرض".

يذكر أن وزير الصحة البريطاني مات هانكوك قد أشار إلى أن حوالي 800 ألف جرعة من لقاح فايزر-بيونتيك ستكون متاحة في المملكة المتحدة اعتبارًا من الأسبوع المقبل.

وأكدت الحكومة البريطانية أن سكان دور الرعاية والعاملين في مجال الرعاية سيكونون أول من يتم تطعيمهم.

وقال رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون إن الإعلان كان نبأ "رائعًا"، وغرد على تويتر قائلا: "الحماية الأتية بسبب اللقاحات هي التي ستسمح لنا في النهاية باستعادة حياتنا وتحريك الاقتصاد مرة أخرى".

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