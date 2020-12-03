حظك اليوم والتوقعات الفلكية الخميس 3 ديسمبر 2020

الحمل



الثور



الجوزاء



السرطان



الأسد



العذراء



الميزان



العقرب



القوس



الجدي



الدلو

الحوت



مهنيًا: يوم معقد يحتم عليك الانتباه إلى سلامتك، ويتحدث عن تركيز على عمل يستحوذ على كل اهتماماتك ويسبب لك القلق.عاطفيًا: لا تكن مقطّب الجبين أمام الشريك، لا ذنب له في كل ما يحصل معك.صحيًا: إذا شعرت ببعض الألم في مختلف أنحاء جسمك فذلك جراء التعب والإرهاق في العمل.مهنيًا: يتحدث هذا اليوم عن نمو صداقة غالية تبرهن عن وفائها، وتكون أكثر المستفيدين من هذا الأمر.عاطفيًا: قد تجبر على الاهتمام بشؤون تشغلك عن الشريك، ما يولد جوًا قاتمًا بعض الوقت.صحيًا: خفّف من حمل أشياء ثقيلة تعتقد أنك قادر على رفعها فقد تصاب بآلام حادة في الظهر.مهنيًا: تتخلص اليوم من أزمة مهنية مستجدة سببها أحد الزملاء النكديين، وتستعيد نشاطك المعهود وقابليتك على العمل.عاطفيًا: تشعر بفتور الجوّ وتتسرّع في إلقاء اللوم على الشريك عندما تتدهور الأمور أو تتسع الهوّة بينكما.صحيًا: تحبّ الطعام الدسم، وهذا ما يسبب لك زيادة في الوزن فضلًا عن مشاكل صحية أخرى.مهنيًا: لا تدخل نفسك في مشاريع أكبر من طاقتك، رياح التغيير بدأت تهب وتنذر بحسم قريب.عاطفيًا: مطلوب منك التروّي هذا اليوم وعدم اتخاذ أي قرارات، ولا تترك أحدًا يخدعك.صحيًا: تناول الخضراوات والفواكه كما وهو لازم يزود الجسم حيوية ونشاطًا بعد عناء العمل.مهنيًا: يتحدث هذا اليوم عن صفقة مالية أو عن فرص جديدة تأتي إليك، وتتخلص من المصاعب الكبيرة.عاطفيًا: تتلقى هدية ثمينة ورائعة من الشريك تسعدك وتشعرك بالحب الكبير الذي يكنّه لك.صحيًا: لا تدع الخمول يسيطر عليك، وكن حريصًا على صحتك هذه الفترة.مهنيًا: تعيش يومًا مناسبًا جدًا لك ويبشر بتطورات تحصل لمصلحتك، وتظهر قدرة وخارقة على التعامل مع الظروف للخروج بأفضل النتائج.عاطفيًا: تقضي مع الشريك أوقاتًا سعيدة وتصلك أخبار سارة من قريب مسافر يدعوكما للسفر إليه لتجديد شهر العسل.صحيًا: معنوياتك مرتفعة جدًا؛ نتيجة نجاح مشروع لك أسهم في تأمين الراحة والطمأنينة.مهنيًا: تعيش يومًا ضاغطًا يفقدك السيطرة على الأمور، ويجعلك تواجه بعض الخصوم الشرسين أو نوعًا من الكذب والافتراء.عاطفيًا: أحذّرك من بعض العواصف التي قد تسبب نفورًا وجفاء بينك وبين الشريك، لكن المياه لا تلبث أن تعود إلى مجاريها الطبيعية بينكما.صحيًا: ما المطلوب؟ التروّي والصبر وعدم القلق والاهتمام بالصحّة ومراجعة الطبيب عند أيّ عارض وعدم المغامرة والمجازفة مجدّدًا.مهنيًا: القمر من برج السرطان يفرحك ويتحدث عن مكافأة أو هدية أو إطراء تسمعه وينعش قلبك، وتحصل تغييرات على صعيد العمل.عاطفيًا: تقضي مع الحبيب أوقاتًا رومنسية تقرّبه منك وتشعل في قلبه الهيام مجددًا.صحيًا: حافظ على استقرار معنوياتك وهدوء أعصابك، لا تكثر من الصراخ والانفعال.مهنيًا: يوم صعب يتسبب ببعض القلق والإزعاجات وربما بوهن صحي أو عارض يجب أن تتنبه له.عاطفيًا: التسامح مع الشريك ليس تنازلًا، بل دافع مهم يساعدك للتخلص من العقبات التي تفرض نفسها عليكما.صحيًا: انتبه لصحتك بصورة دائمة، ولا تتوانَ إطلاقًا عن القيام بكل ما يعود عليك بالنفع.مهنيًا: يوم متقلب يعرضك ربما لمغريات يجب أن تبقى حذرًا إزاءها، وانتبه من لعبة مخادعة أو من مناورة.عاطفيًا: يحاول أحد الأشخاص وضع العراقيل في طريق تطوير العلاقة بالشريك، لكنّك تتخطى ذلك بنجاح.صحيًا: لا تترك ترسّبات الماضي تتغلغل إلى داخلك وتسبب لك اضطرابًا وانزعاجًا.مهنيًا: يحمل إليك هذا اليوم الحظوظ على طبق من فضة، فإما تحصل على مبلغ من المال غير منتظر، أو توقع على عقد ممتاز.عاطفيًا: حين تجد أن الصفات التي يتمتع بها الشريك مؤثرة، تضطر إلى معاملته بالمثل، وربما أفضل مما يعاملك.صحيًا: الصحة هي أغلى ما عند الإنسان، بالرياضة والانتباه إلى المأكولات تحافظ عليها.مهنيًا: تقلق أو تضطرب لبعض الأمور وتشعر بالحاجة إلى الحنان والرعاية، وترغب في الترفيه عن نفسك وممارسة هواية جديدة.عاطفيًا: تحاول التهرب من بعض المسؤوليات الصعبة تجاه الشريك، ولكن من دون جدوى.صحيًا: تتمتع بصحة ممتازة ومعنويات عالية، وتقرّب شخصيتك الجذابة إليك المحيطين بك.