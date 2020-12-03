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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
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تحذير.. ألم الصدر من أعراض النوبات القلبية

الخميس 03/ديسمبر/2020 - 07:39 ص
ألم الصدر
ألم الصدر
وكالات
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ذكر الأطباء البريطانيون أن النوبة القلبية ليست دائمًا ألمًا حادًا في منطقة الصدر، بحسب أكسبرس.

غالبًا ما تكون النوبة القلبية مصحوبة بعدد من الأعراض الأخرى، من بينها الألم والدوخة وزيادة التعرق وضيق التنفس والغثيان والقلق وحتى السعال.

سبب النوبة القلبية هو عدم وصول الدم الكافي إلى القلب، هذا يضع ضغطًا إضافيًا على العضلات.

كقاعدة عامة، يقتصر فهم أعراض النوبة القلبية لدى البشر على ألم شديد في الصدر، ولكن في معظم الحالات هناك العديد من علامات النوبة القلبية وقد تكون جميعها بسيطة للوهلة الأولى.

وحذرت هيئة الصحة الوطنية البريطانية من أنه "في بعض الحالات، قد لا يكون ألم الصدر موجودًا على الإطلاق، خاصة عند النساء وكبار السن ومرضى السكري".

النوبة القلبية هي أحد أعراض مرض الشريان التاجي، حيث تعيق الترسبات الدهنية تدفق الدم داخل الأوعية الدموية. لتقليل خطر الإصابة بنوبة قلبية، يجب تضمين المزيد من الخضار والفواكه في نظامك الغذائي وممارسة الرياضة.

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