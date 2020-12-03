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الخميس 03 ديسمبر 2020 الموافق 18 ربيع الثاني 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

السيناتور الجمهورى: تنظيم الإخوان مسؤول عن تمويل الإرهاب والترويج له

الخميس 03/ديسمبر/2020 - 07:39 ص
تيد كروز
تيد كروز
وكالات
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أعاد السيناتور الجمهوري تيد كروز، عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ هذا الأسبوع، تقديم مشروع قانون يصنف الإخوان جماعة إرهابية، وهو مشروع قانون يحث وزارة الخارجية الأميركية على استخدام سلطتها القانونية لتعيين الجماعة كمنظمة إرهابية أجنبية.

ويتطلب هذا الإجراء من وزارة الخارجية تقديم تقرير إلى الكونغرس حول ما إذا كانت جماعة الإخوان تفي بالمعايير القانونية للتصنيف.

واشترك في رعاية مشروع القانون كل من السيناتور الأمريكي جيم إينهوف، والسيوقال السيناتور كروز عند التقديم: "أنا فخور بإعادة طرح هذا القانون، ولتعزيز حرب أميركا ضد الإرهاب الإسلامي المتطرف. إنني أثني على عمل الإدارة الحالية في تسمية الإرهاب باسمه ومحاربة انتشار هذا التهديد المحتمل، وأتطلع إلى تلقي المعلومات الإضافية التي يطلبها هذا القانون الجديد من وزارة الخارجية".

وأضاف: "لقد خلص العديد من أقرب حلفائنا في العالم العربي منذ فترة طويلة إلى أن جماعة الإخوان هي جماعة إرهابية تسعى إلى بث الفوضى في جميع أنحاء الشرق الأوسط، وسأواصل العمل مع زملائي لاتخاذ إجراءات ضد الجماعات التي تمول الإرهاب".

وكان السيناتور تيد كروز قد دعا إلى تصنيف جماعة الإخوان في عدة تصريحات، وطالب بتصنيف الجماعة من ضمن المنظمات الأخرى التي تروج للإرهاب على أنها منظمات إرهابية أجنبية.

وقدم السيناتور كروز لأول مرة قانون تصنيف الإخوان كإرهابيين في عام 2015، وأعاد تقديمه في عام 2017، والآن قبل نهاية عام 2020.ناتور ورون جونسون، والسيناتور بات روبرتس.

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