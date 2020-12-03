أكثر من 2700 وفاة بكورونا فى أمريكا خلال 24 ساعة

سجّلت الولايات المتّحدة وفاة أكثر من 2700 شخص من جرّاء فيروس كورونا المستجدّ خلال 24 ساعة، في حصيلة يومية هي الأعلى على الإطلاق في هذا البلد منذ بداية أبريل، بحسب بيانات نشرتها جامعة جونز هوبكنز.وأظهرت بيانات الجامعة التي تُعتبر مرجعًا في تتبّع الإصابات والوفيات الناجمة عن جائحة كوفيد-19 أنّه بين الساعة 20،30 من مساء الثلاثاء والساعة 20،30 من مساء الأربعاء (00،30 ت غ الخميس) سجّلت الولايات المتّحدة 2731 حالة وفاة وأكثر من 195 ألف إصابة جديدة بالفيروس.