16 إصابة جديدة بكورونا فى الصين

قالت اللجنة الوطنية للصحة في الصين اليوم الخميس إن البر الرئيسي سجل 16 إصابة جديدة بفيروس كورونا أمس ارتفاعا من تسع حالات في اليوم السابق.وأضافت اللجنة في بيان أن جميع الإصابات الجديدة وافدة من الخارج.وذكرت اللجنة أنها سجلت أيضا ست حالات جديدة بدون أعراض، والتي لا تصنفها الصين كإصابات مؤكدة، وذلك مقابل ثلاث حالات في اليوم السابق.وبلغ العدد الإجمالي للإصابات المؤكدة في البر الرئيسي 86567 حالة بينما لا يزال عدد الوفيات دون تغيير عند 4634.