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الخميس 03 ديسمبر 2020 الموافق 18 ربيع الثاني 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

أمريكا: اجتماع الأمم المتحدة بشأن كورونا لـ«الدعاية الصينية»

الخميس 03/ديسمبر/2020 - 02:46 ص
الأمم المتحدة
الأمم المتحدة
وكالات
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زعمت الولايات المتحدة، أن اجتماعا للأمم المتحدة يضم زعماء العالم بشأن جائحة كورونا أعد مسبقا لإتاحة فرصة لبكين لنشر "دعاية"، في تأجيج لشهور من المشاحنات في المنظمة الدولية بين القوتين الكبيرتين.

ويبدأ اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة اليوم الخميس ويستمر يومين، بمشاركة 53 رئيس دولة و39 رئيس حكومة و38 وزيرا، يلقون بيانات مصورة مسجلة مسبقا، من بينهم وزير الصحة والخدمات الإنسانية الأمريكي أليكس أزار ووزير الخارجية الصيني وانغ يي.

وقال مسؤول أمريكي كبير، مشترطا عدم الكشف عن اسمه، إن الجلسة الخاصة للجمعية العامة التي تضم 193 عضوا، كان ينبغي عقدها مبكرا، وإنها "أُعدت مسبقا لخدمة أهداف الصين"، كما شكا من أنه سيتم فرض قيود على الأسئلة خلال الحلقات النقاشية يوم الجمعة.

وأضاف المسؤول أن الصين ستستغل الاجتماع لمصلحتها و"أتوقع أن يقوموا بنشاط دعائي فعال للغاية خلال هذين اليومين".

وقال متحدث باسم البعثة الصينية لدى الأمم المتحدة في نيويورك إن "تسييس (الولايات المتحدة) للقضية ليس في مصلحة المجتمع الدولي".

وأضاف المتحدث، دون أن يذكر الولايات المتحدة بالاسم، أنه "إذا أصرت دولة معينة، فسوف تجد نفسها مرة أخرى معزولة وينتهي بها الأمر إلى الفشل. ستعزز الصين التواصل والتعاون مع الدول الأعضاء الأخرى وستقدم إسهامات إيجابية وبناءة".

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