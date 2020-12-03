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منوعات

منح مصابى كورونا غطاء بالخطوط المغربية بـ150 ألف يورو

الخميس 03/ديسمبر/2020 - 02:27 ص
الخطوط الملكية المغربية
الخطوط الملكية المغربية
وكالات
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أعلنت شركة الخطوط الملكية المغربية، في بيان، أنها تمنح تغطية دولية مجانية لـ«كوفيد-19»، تصل إلى 150 ألف يورو، وذلك في إطار اهتمامها بصحة ورفاهية زبائنها.

وأضافت الخطوط المغربية، أنها وضعت رهن إشارة زبائنها خدمة جديدة توفر تغطية دولية لـ«كوفيد -19» لدى "Allianz Partners" و"Maroc Assistance Internationale".

وأشارت الخطوط الملكية إلى أن تلك الخدمة ستكون متاحة لأي شخص كان على متن الرحلات الجوية المغربية، بدءًا من ديسمبر 2020، وحتى مايو 2021.

ويتم الانخراط في هذه الخدمة تلقائيًا عند شراء تذكرة للخطوط الملكية المغربية، وتشمل تغطية المسافر انطلاقًا من مرحلة الإركاب، وطيلة مدة سفره على ألا تتجاوز 31 يومًا.

وسيستفيد المسافر أذا اتضحت إصابته بفيروس «كوفيد -19» خلال سفره بالخارج، من تغطية التكاليف الطبية المرتبطة بالوباء بحد أقصاه 150 ألف يورو، وتغطية المصاريف المتعلقة بالحجر الصحي الإجباري خلال الرحلة تصل إلى 100 يورو في اليوم، ولمدة 14 يومًا كحد أقصى، علاوة على تغطية تكاليف تقل الجثمان إلى أرض الوطن في حالة الوفاة بسبب الوباء.

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