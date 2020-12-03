هبة مجدى بإطلالة ساحرة على السجادة الحمراء بـ«القاهرة السينمائى»

بمجرد توافدها على السجادة الحمراء، خطفت قلوب جميع الحاضرين، حيث ظهرت الفنانة هبة مجدي بإطلالة ساحرة، مرتدية فستان أسود اللون أنيق، في حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي في دورته 42.واختارت هبة مجدي، إطلالتها بعناية شديدة، حيث نسقت فستان طويل باللون الأسود اللامع، من تصميم المصممة نيهال خليفة، يتميز الفستان بستايل قشر السمك، بفتحة مربعة عند منطقة الصدر، وبأكمام طويلة، مع حقيبة كلاتش باللون الأسود، وصففت شعرها بشكل مموج ليناسب إطلالتها.كما أكملت إطلالتها بعقد فضي ذو فصوص حمراء اللون، وأقراط مدلدلة، ووضعت مكياج قوي مع حمرة شفاة حمراء، لتبدو في أجمل إطلالة لها.وانطلقت فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ 42، منذ قليل، وقد اختارت إدارة المهرجان أن يكون المهرجان في الهواء الطلق على مسرح النافورة بساحة دار الأوبرا المصرية، وذلك منعًا لانتشار فيروس كورونا، كما حرص القائمين على المهرجان على اتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية اللازمة للحماية من كورونا.