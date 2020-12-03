المخرج محمد فؤاد يبحث عن وجوه جديدة لمسرحيته «الشقة»

بدأ المخرج محمد فؤاد عابدين البحث عن وجوه جديدة من كل الأعمار للمشاركة في مسرحيته الجديدة "الشقة" التي يكتبها ويخرجها وتدور أحداثها حول التغيرات الاجتماعية والسياسية والفنية التي حدثت في مصر على مدى فترات زمنية مختلفة، والمسرحية إنتاج شركة أم كي للفنون، ومن المقرر عرضها بمنتصف شهر مارس عام 2021.يذكر أن آخر أعمال محمد فؤاد عابدين كانت مسرحية "حل الضفاير" التي استمرت عرضها خمسة مواسم، كما حصل عابدين على جائزة أفضل مخرج مسرحي عن مسرحية " قواعد العشق الأربعون" في المهرجان القومي للمسرح عام 2016.