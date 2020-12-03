فرنسا تفحص 80 مسجدا ضمن إجراءات لمكافحة التطرف

قال وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانان، إن الحكومة الفرنسية ستطلق موجة من الإجراءات "الواسعة وغير المسبوقة" لمكافحة التطرف الديني، لافتًا إلى أن إحدى الخطوات ستكون فحص 76 مسجدا.وأضاف الوزير في بيان على "تويتر" أنه نتيجة لذلك قد يتم غلق بعض المساجد.وردت حكومة الرئيس إيمانويل ماكرون على العديد من الهجمات المميتة التي نفذها متشددون بالتعهد بشن حملة على ما وصفه بعض المسؤولين الحكوميين بأنه "العدو الداخلي".