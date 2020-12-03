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الخميس 03 ديسمبر 2020 الموافق 18 ربيع الثاني 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

فرنسا تفحص 80 مسجدا ضمن إجراءات لمكافحة التطرف

الخميس 03/ديسمبر/2020 - 02:28 ص
جيرالد دارمانان
جيرالد دارمانان
وكالات
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قال وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانان، إن الحكومة الفرنسية ستطلق موجة من الإجراءات "الواسعة وغير المسبوقة" لمكافحة التطرف الديني، لافتًا إلى أن إحدى الخطوات ستكون فحص 76 مسجدا.

وأضاف الوزير في بيان على "تويتر" أنه نتيجة لذلك قد يتم غلق بعض المساجد.

وردت حكومة الرئيس إيمانويل ماكرون على العديد من الهجمات المميتة التي نفذها متشددون بالتعهد بشن حملة على ما وصفه بعض المسؤولين الحكوميين بأنه "العدو الداخلي".


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