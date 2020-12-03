اليوم.. الاحتفال بالشاعر زكى عمر بمنتدى بتانة الثقافى

تستضيف اليوم مؤسسة "بتانة" للنشر والتوزيع احتفالية ثقافية وفنية ومسرحية كبيرة بشاعر نصر أكتوبر الشاعر الراحل زكي عمر[1938 - 1987]، والذي مات غريقا فى بحر الخليج العربي، بعد هجرته من القاهرة إلى دولة اليمن، وذلك فى الساعة السابعة مساء اليوم الخميس 3 ديسمبر 2020.يقول الكاتب خيري حسن، في تصريحات لـ"الدستور"، إن الشاعر زكي عمر يعد أحد أكبر الأسماء فى شعر العامية المصرية، حيث أصبحت كلماته المسروقة "مدد.. شدي حيلك يا بلد" علامة من علامات الغناء الوطني منذ انطلاقها بعد هزيمة 1967.ويضيف: "لقد أثبت للرأي العام أحقية زكي عمر فى هذه الكلمات التى أبدعها وأنشدها على مسرح المنصورة وفى مسارح القاهرة فى ذلك الزمان.. وذلك كتاب يا صاحب المدد.. سيرة شاعر ومسيرة وطن، والذي رصدت فيه حياته الإنسانية ومعاناته السياسية وإبداعه الشعري الذي يعد امتداد لشعراء العامية الكبار بيرم التونسي وفؤاد حداد وصلاح جاهين".جدير بالإشارة إلى أن الاحتفال يحضره العديد من الشعراء والكتاب والصحفيين والفنانين وأبناء الشاعر ومحبيه، وذلك بمناسبة ذكرى ميلاده.يدير اللقاء الشاعر والناقد شعبان يوسف، ويتحدث فيه الدكتور محمد الباز رئيس مجلس إدارة وتحرير صحيفة "الدستور"، والكاتب الصحفي خيري حسن، والشاعر عوض الشيخ، والباحث محمد الهادي، وغيرهم من أصدقاء الشاعر الراحل.