ألمانيا تمدد قيود كورونا حتى 10 يناير

أعلنت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، أن السلطات ستمدد القيود والإجراءات المفروضة لاحتواء انتشار كوفيد-19، في البلاد، حتى العاشر من يناير المقبل.وكان من المقرر أن تنتهي تلك الإجراءات في 20 ديسمبر، وتشمل إبقاء المطاعم والفنادق مغلقة، والحد من التجمعات لتقتصر على 5 أفراد من منزلين، وسيجري تخفيف قيود التجمعات قليلا وقت عطلات عيد الميلاد للسماح للعائلات بتبادل الزيارات.وقالت ميركل في مؤتمر صحفي: "الولايات ستمدد الإجراءات المفروضة فيها من 20 ديسمبر وحتى العاشر من يناير، من حيث المبدأ ستبقى الأمور على ما هي عليه"، مشيرة إلى أن جولة أخرى من المناقشات ستجرى بهذا الشأن في الرابع من يناير لتقييم الأوضاع.