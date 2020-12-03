هنا الزاهد بفستان لامع ووجه حزين فى «القاهرة السينمائى» (صور)

شارك كل من الثنائي، أحمد فهمي وزوجته هنا الزاهد، بإطلالة جذابة، على السجادة الحمراء، فى حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ42.ولفتت هنا الزاهد الأنظارإليها بفستان طويل لامع بألوان متنوعة، من تصميم سامو هاجرس، بأكمام طويلة، ذى فتحة عند منطقة البطن، وتميزت قصة الفستان بفتحة جانبية عند الركبة، ونسقت مع إطلالتها كلاتش باللون الأسود، وجعلت شعرها الأشقر منسدلا بلمسة من الفنان johnyedlbi، واعتمدت فى مكياجها على الألوان الترابية.فيما تألق الفنان أحمد فهمي، ببذلة سوداء اللون، ذى ياقة لامعة، وأسفلها قميصًا باللون الأبيض، وربطة عنق وحذاء باللون الأسود، ونسق مع إطلالته نظارة باللون البني، ليبدو فى إطلالة أنيقة على السجادة الحمراء.وعلى الرغم من بهجة الاحتفال، ظهرت الفنانة هنا زاهد بلمحة حزن فى وجهها، أثناء التقاط مجموعة من الصور على السجادة الحمراء، وهو ما أثار تفاعل جمهور التواصل الاجتماعي معها.