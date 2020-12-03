محمد عبدالرحمن يتألق على السجادة الحمراء فى «القاهرة السينمائى» (صور)

تألق النجم محمد عبد الرحمن على السجادة الحمراء في مهرجان القاهرة السينمائي الدولي بدورته الـ 42، حيث ظهر ببدلة كاروه أنيقة وسكارف مميز متناسق الألوان، ليخطف الأنظار بالمهرجان، بمساعدة الستايلست ندى حسام، وداعب كاميرات الميديا خلال تصوير إطلالته قبل دخول قاعة العرض.ويعتبر النجم محمد عبد الرحمن من أهم نجوم الكوميديا في الوقت الحالي، منذ انطلاقته بمسرح مصر وصولًا لأحدث أعماله الحالية، حيث حقق نجاحًا كبيرًا في الأعمال السينمائية والدرامية الفترة الماضية مثل فيلم الخطة العايمة، جمجوم وبمبم، لص بغداد والواد سيد الشحات وغيرها.وحصل محمد عبد الرحمن مؤخرا على جائزة أفصل مسلسل أون لاين عن مسلسل جمجوم وبمبم في استفتاء مجلة وشوشة، بجانب أفضل ممثل عن فيلم الخطة العايمة في استفتاء نجم العرب والذي ينتظر حفل التكريم الخاص بهما الفترة القادمة.