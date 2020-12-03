رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الخميس 03 ديسمبر 2020 الموافق 18 ربيع الثاني 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

أوكرانيا ترحب باستضافة مناورات الناتو على أراضيها

الخميس 03/ديسمبر/2020 - 07:17 ص
دميتري كوليب
دميتري كوليب
وكالات
طباعة
أعلن وزير الخارجية الأوكراني دميتري كوليبا أن السلطات الأوكرانية تعتزم استضافة مزيد من المناورات العسكرية المشتركة مع حلف الناتو على أراضيها.

وقال الوزير الأوكراني في أعقاب مشاركته في الاجتماع الوزاري لحلف الناتو، إنه "من الواضح أن الناتو سيشارك بقدر أكبر في ضمان الأمن في البحر الأسود".

وتابع: "وقلت أيضا إن أوكرانيا ترغب في المزيد من التعاون مع الحلف والمزيد من المناورات المشتركة مع الناتو على أراضي أوكرانيا".

وجدد الوزير التأكيد على سعي أوكرانيا للحصول على العضوية في حلف الناتو.

يذكر أن أوكرانيا سادس دولة حصلت على صفة الشريك المميز للناتو بعد أستراليا وفنلندا والأردن والسويد وجورجيا.

موضوعات متعلقة

التحفظ على صفوان ثابت

أول ظهور تلفزيوني لـ«فتاة سقارة»: «آسفة جدا لوزارة الآثار»

كيف تتصرف عند تعرضك لحامل «الإيدز»؟.. «الصحة» تجيب

كما انفرد «الكابتن»..الزمالك يعلن قائمة الموسم الجديد

الصور

image description

رقص حلمي والسقا مع تامر حسني خلال فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي

image description

افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي الدولي.. نجوم الفن يتألقون

image description

رئيس جامعة دمياط يشهد نهائي دوري الجامعة لكرة القدم

image description

انعقاد اللجنة الدائمة لمناقشة أعمال تطوير مسار رحلة العائلة المقدسة بأسيوط

image description

«تعليم دمياط» تنفي انتشار فيروس كورونا بالمدارس

الأكثر قراءة

موعد صرف الدفعة الرابعة للعمالة غير المنتظمة شهر ديسمبر 2020

خاص| تعرف على مفاجأة مرتضى منصور المنتظرة

أول ظهور تلفزيوني لـ«فتاة سقارة»: «آسفة جدا لوزارة الآثار»

قرار عاجل من رئيس الوزراء بعد انهيار عقار بالإسكندرية ووفاة 8

إنفوجراف

image description

مكاوي سعيد.. 3 سنوات على رحيل المؤرخ الأدبي لـ«وسط البلد» (إنفوجراف)

image description

محتويات شنطة عضو مجلس الشيوخ (إنفوجراف)

image description

كل شئ عن سيارة التوثيق المتنقلة «إنفوجراف»

image description

نصائح تحميك من النصب فى «الجمعة السوداء»

نجم الساعة

إيناس عبدالدايم: خطط لتعويض الناشرين بعد تأجيل معرض القاهرة للكتاب (حوار)

منوعات

مواعيد القطارات اليوم الخميس 3-12-2020

الإعصار بوريفى يضرب سريلانكا

برلين تستعد لافتتاح قصر يعود تاريخه للقرن الـ 15

سيراميكا كليوباترا يتعاقد مع صالح جمعة لاعب الأهلى السابق

أيام زمان

رسائل مديحة يسرى لمبعوثات العناية الإلهية لإنقاذ السينما

الرفيق (7)| «دابينا» تعيد الذاكرة لوجه مارادونا القبيح

الرفيق (6)| «الإدمان أكثر خطرًا من النساء» رحلة مارادونا مع المخدرات

الرفيق (5): علاقة «ماردونا» بزعماء العالم وكرهه لـ«بوش»

مقالات الرأي
ماجد حبته
ابن القرضاوى.. شابه أباه
خالد عكاشة
أردوغان أمام بيع تركيا بالقطعة
صفوت البياضي
رسالة التعليم المقدسة
جلال حمام
أدب الطفل.. سلاح مصر الناعم «2»
المزيد

الثقافة

اليوم.. الاحتفال بالشاعر زكى عمر بمنتدى بتانة الثقافى

تعرف على فعاليات مركز الحرية للإبداع بالإسكندرية.. اليوم

صدور «ليالى ريكيافيك» و«سأحكم عليك من مكتبتك» بالعربية

بدء ورشة «التعبير الحركى» بجزويت الإسكندرية.. اليوم