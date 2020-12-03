إيران: بدء إنتاج لقاح كورونا فى 2021

أعلن وزير الصحة الإيراني سعيد نمكي، أن مرحلة الاختبارات البشرية على النسخة المحلية للقاح فيروس كورونا بدأت بالفعل، مشيرا إلى أن بلاده ستبدأ بإنتاج اللقاح بحلول العام الجديد.وفي تصريح له على هامش اجتماع اللجنة الإيرانية لمكافحة فيروس كورونا، قال نمكي: "تعمل إيران على توفير اللقاح المضاد لفيروس كورونا، عبر 3 مسارات"، مضيفا: "أحد هذه المسارات يتمثل في شراء اللقاح من وحدة (كوفاكس) التابعة لمنظمة الصحة العالمية، والتي تعمل على تزويد جميع دول العالم بهذا المنتج".وتابع: "ستقوم إيران بشراء 16 مليونا و800 ألف جرعة من هذا اللقاح وتوزيعه بين الشرائح الضعيفة داخل المجتمع، لاسيما المواطنين الذين تزيد أعمارهم عن 65 عاما، والمصابين بالأمراض المزمنة في البلاد".ولفت وزير الصحة الإيراني إلى أن المسار الثاني يتم عبر شراء اللقاح من مصادر موثوقة فضلا عن وحدة "كوفاكس"، مشيرا إلى أن "بعض المؤسسات المنتجة للقاح في العالم بلغت المراحل النهائية للحصول على شهادة اعتماد منظمة الصحة العالمية، ونحن نأمل في شراء اللقاح من هذه الشركات فور حصولها على التصريح الدولي".وبشأن الخيار الثالث، نوه بالإنجازات المحققة في مجال إنتاج النسخة المحلية للقاح المضاد لفيروس كورونا حتى اليوم، وقال: "نحن نتطلع إلى أخبار سارة في المستقبل القريب حول ذلك".