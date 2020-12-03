رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الخميس 03 ديسمبر 2020 الموافق 18 ربيع الثاني 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

حقيقة إصابة الرئيس السودانى الأسبق عمر البشير بفيروس كورونا

الخميس 03/ديسمبر/2020 - 04:39 ص
عمر البشير
عمر البشير
وكالات
طباعة
كشف مصدر سوداني مطلع، حقيقة إصابة الرئيس السوداني السابق عمر البشير، بفيروس كورونا.

ونقلت صحيفة "السوداني"، عن المصدر قوله إن البشير لم يصب بفيروس كورونا، وأنه قد سجل زيارة إلى سجن كوبر الاتحادي، الثلاثاء، وتأكد من سلامته.

ويأتي النفي بعد تداول مواقع التواصل الاجتماعي، على مدى اليومين الماضيين، وعلى نطاق واسع، خبر إصابة البشير بكورونا.

وفي السياق نفسه، أفادت وسائل إعلام سودانية بوفاة عبدالله البشير، شقيق الرئيس السوداني المعزول، والمحتجز على ذمة فساد مالي، متأثرا بفيروس كورونا.

وبحسب وسائل إعلام سودانية، فإن شقيق البشير توفي في أحد مراكز الحجر الصحي بالخرطوم بعد صراع طويل مع كورونا، إضافة لكونه مصابا بالسرطان.

وكان القضاء السوداني قد وجه تهمة "الانقلاب على السلطة عام 1989" إلى 28 من أعضاء حكومة الإنقاذ السابقة، منهم البشير ونائبيه السابقين الفريق أول بكري حسن صالح، وعلي عثمان محمد طه، والفريق أول عبد الرحيم محمد صالح وعوض الجاز.

موضوعات متعلقة

ننشر صورة «ابن الوزير» المتهم بدهس شاب على طريق الواحات

أسعار الذهب فى الأسواق.. سعر جرام الذهب فى مصر عيار 21 الأربعاء 2-12-2020

أول ظهور تلفزيوني لـ«فتاة سقارة»: «آسفة جدا لوزارة الآثار»

كيف تتصرف عند تعرضك لحامل «الإيدز»؟.. «الصحة» تجيب

الصور

image description

رقص حلمي والسقا مع تامر حسني خلال فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي

image description

افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي الدولي.. نجوم الفن يتألقون

image description

رئيس جامعة دمياط يشهد نهائي دوري الجامعة لكرة القدم

image description

انعقاد اللجنة الدائمة لمناقشة أعمال تطوير مسار رحلة العائلة المقدسة بأسيوط

image description

«تعليم دمياط» تنفي انتشار فيروس كورونا بالمدارس

الأكثر قراءة

خاص| تعرف على مفاجأة مرتضى منصور المنتظرة

موعد صرف الدفعة الرابعة للعمالة غير المنتظمة شهر ديسمبر 2020

أول ظهور تلفزيوني لـ«فتاة سقارة»: «آسفة جدا لوزارة الآثار»

قرار عاجل من رئيس الوزراء بعد انهيار عقار بالإسكندرية ووفاة 8

إنفوجراف

image description

مكاوي سعيد.. 3 سنوات على رحيل المؤرخ الأدبي لـ«وسط البلد» (إنفوجراف)

image description

محتويات شنطة عضو مجلس الشيوخ (إنفوجراف)

image description

كل شئ عن سيارة التوثيق المتنقلة «إنفوجراف»

image description

نصائح تحميك من النصب فى «الجمعة السوداء»

نجم الساعة

إيناس عبدالدايم: خطط لتعويض الناشرين بعد تأجيل معرض القاهرة للكتاب (حوار)

منوعات

رونالدو يسجل هدفه الـ750 فى أول مباراة تديرها سيدة بدورى أبطال أوروبا

أسعار الكتاكيت فى الأسواق اليوم الخميس 3-12-2020

منح مصابى كورونا غطاء بالخطوط المغربية بـ150 ألف يورو

أمريكا تقلص مدة الحجر الصحى لـ10 أيام

أيام زمان

القبلة فى حياة أحمد مظهر.. «أجملها كانت مع هند رستم وهذه الفنانة رفضت تقبيلها»

صور نادرة للفنانين في مدرجات الأهلي والزمالك

ختام زيجاتها من شيخ مشايخ الحامدية الشاذلية الصوفية.. حكايات مديحة يسري

وسام ذهبي من الملك.. حكاية مكتشف الكوليرا الذي طلب إلغاء القبلات في السينما

مقالات الرأي
ماجد حبته
ابن القرضاوى.. شابه أباه
خالد عكاشة
أردوغان أمام بيع تركيا بالقطعة
صفوت البياضي
رسالة التعليم المقدسة
جلال حمام
أدب الطفل.. سلاح مصر الناعم «2»
المزيد

الثقافة

اليوم.. الاحتفال بالشاعر زكى عمر بمنتدى بتانة الثقافى

تعرف على فعاليات مركز الحرية للإبداع بالإسكندرية.. اليوم

صدور «ليالى ريكيافيك» و«سأحكم عليك من مكتبتك» بالعربية

بدء ورشة «التعبير الحركى» بجزويت الإسكندرية.. اليوم