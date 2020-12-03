إغلاق طريق أبوعيسى بالمنيا لمدة شهرين

أعلنت مديرية الطرق والنقل بمحافظة المنيا، غلق طريق أبوعيسي من حجز أبوان بمركز مطاي حتى طريق 243 الرئيسي، وذلك اعتبارًا من اليوم الخميس الموافق 3-12-2020، ولمدة شهرين.وأوضحت المديرية أن سبب إغلاق الطريق نظرًا لبدء المرحلة الثانية من المشروع القومي لأعمال تبطين الترع، حيث سيتم تنفيذ الأعمال بترعة أبوعيسي من حجز أبوان حتى سيلة الشرقية، وحتى الانتهاء من الأعمال.وأوضحت مديرية الطرق والنقل أنه يمكن استخدام طريق الدقاقية رقم 441 المستجد "أبوان" كطريق بديل.