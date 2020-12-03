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الخميس 03 ديسمبر 2020 الموافق 18 ربيع الثاني 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

«إجراء أمنى».. أمريكا تخفض عدد الدبلوماسيين فى سفارتها ببغداد

الخميس 03/ديسمبر/2020 - 02:12 ص
سفارة أمريكا ببغداد
سفارة أمريكا ببغداد
وكالات
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أفاد مسئولان عراقيان كبيران، وكالة فرانس برس، ليل الأربعاء، بأنّ الولايات المتحدة بصدد خفض عدد دبلوماسييها العاملين في سفارتها ببغداد "في إجراء أمني مؤقت".

واُستهدفت السفارة ومواقع عسكرية أمريكية أخرى في العراق بعشرات الصواريخ خلال العام الحالي.

وعزا مسئول عراقي كبير في تصريح لفرانس برس قرار خفض عديد الطاقم الدبلوماسي الأمريكي إلى مخاوف أمنية.

وقال المسئول الكبير طالبًا عدم نشر اسمه "إنّه خفض بسيط بناءً على تحفّظات أمنية من الجانب الأميركي. يمكن أن يعودوا - إنّه إجراء أمني مؤقّت".

وأضاف: "كنّا نعلم بذلك سلفًا وسيبقى طاقم دبلوماسي رفيع المستوى من بينه السفير، هذا ليس قطعًا للروابط الدبلوماسية".

وأكّد مسؤول عراقي كبير ثان أنّ الإجراء الأمريكي يهدف إلى "تقليص المخاطر".

ولم يحدّد أيّ من المسئولَين العراقيَين عدد المعنيين بقرار سحبهم من بغداد، علمًا بأنّ مئات الدبلوماسيين الأميركيين يعملون في السفارة.

من جهته رفض متحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية التعليق على الموضوع، لكنّه شدّد على أنّ سلامة دبلوماسيي الولايات المتحدة ومواطنيها ومنشآتها في العراق "تظلّ أولويتنا القصوى".

وحمّلت واشنطن جماعات موالية لإيران مسؤولية إطلاق الصواريخ والهجمات بعبوات مزروعة على جانب الطريق، وردّت بقصف مقرّين لـ"كتائب حزب الله" العراقي.

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