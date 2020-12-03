إصابة رئيس جهاز مدينة ملوى الجديدة إثر انقلاب سيارة بالمنيا

أصيب رئيس جهاز مدينة ملوي الجديدة، وأخر في حادث انقلاب سيارة بطريق الصعيد في المنيا.تلقى اللواء محمود خليل، مدير أمن المنيا، إخطارًا من عمليات النجدة، بانقلاب سيارة بطريق الصعيد الصحراوي الشرقي، جنوب قرية دير العذراء بمركز سمالوط، مما تسبب في إصابة محمد أحمد دكروري، 53 سنة، رئيس جهاز مدينة ملوي الجديدة، والمشرف على مدينة الفشن الجديدة وأحد مرافقيه علي محمد علي، 40 سنة، لا يعمل، مقيمان بمدينة المنيا.تم نقل المصابين إلى مستشفى المنيا العام، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التصرف.