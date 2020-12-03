سان جيرمان يحقق انتصارا ثمينا على مانشستر يونايتد 3-1

حقق فريق باريس سان جيرمان الفرنسي انتصارًا ثمينًا على مضيفه مانشستر يونايتد الإنجليزي بنتيجة 3-1، مساء الأربعاء، في المباراة التي جمعتهما على ملعب "أولد ترافورد" ضمن منافسات الجولة الخامسة من المجموعة الثامنة لبطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.سجل ثلاثية سان جيرمان، البرازيلي نيمار دا سيلفا "هدفين" في الدقيقتين 6 و90، ومواطنه ماركينيوس في الدقيقة 69، فيما أحرز هدف مانشستر يونايتد الوحيد لاعبه ماركوس راشفورد في الدقيقة 32.بهذا الفوز، رفع باريس سان جيرمان رصيده إلى 9 نقاط، ليرتقي لصدارة ترتيب المجموعة، قبل جولة واحدة من انتهاء دور المجموعات، بفارق المواجهات المباشرة، عن كل من مانشستر يونايتد ولايبزيج الألماني صاحبي المركزين الثاني والثالث ولكل منهما تسع نقاط أيضا، فيما يتذيل ترتيب المجموعة فريق أسطنبول باشاك شهير التركي برصيد 3 نقاط.كان لايبزيج الألماني قد فاز اليوم أيضا على مضيفه باشاك شهير التركي بنتيجة 4-3.