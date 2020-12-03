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الخميس 03 ديسمبر 2020 الموافق 18 ربيع الثاني 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

وزير الخارجية الإيطالى يزور الجزائر يومى 5 و6 ديسمبر الجارى

الخميس 03/ديسمبر/2020 - 01:08 ص
لويجي دي مايو
لويجي دي مايو
وكالات
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يقوم وزير الخارجية الايطالي لويجي دي مايو، بزيارة عمل إلى الجزائر يوم 5 ديسمبر الجاري تستمر ليومين بدعوة من وزير الشؤون الخارجية الجزائري صبري بوقدوم.

وتندرج هذه الزيارة - حسب بيان الخارجية الجزائرية - في إطار تعزيز روابط الصداقة والتعاون بين الجزائر وإيطاليا، "حيث ستشكل للطرفين مناسبة لاستعراض المحاور الأولية للتعاون الثنائي، كما ستدرس أجندة المواعيد الكبرى مستقبلا خصوصا انعقاد الاجتماع رفيع المستوى الرابع خلال سنة 2021".

وأضاف البيان: "سيتطرق جدول أعمال المباحثات بين الوزيرين، إلى القضايا الراهنة الإقليمية والدولية خاصة تطورات الأخيرة للوضع في الصحراء الغربية والوضع في ليبيا ومالي".

وأردف: "سيوقع الوزيران مذكرة تفاهم للحوار الاستراتيجي حول العلاقات الثنائية والمسائل السياسية والأمن الشامل".

وفي ختام زيارة وزير الخارجية الإيطالي إلى الجزائر سيلتقي برئيس الوزراء عبدالعزيز جراد.

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