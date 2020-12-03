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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الثقافة

صدور «ليالى ريكيافيك» و«سأحكم عليك من مكتبتك» بالعربية

الخميس 03/ديسمبر/2020 - 01:06 ص
كتب
كتب
نضال ممدوح
طباعة
صدرت مؤخرًا عن الدار العربية للعلوم ناشرون٬ النسخة العربية للرواية البوليسية «ليالي ريكيافيك» للكاتب
أرنالدور أندريداسون.

بالنسبة إلى الشرطي أرلندور لم تكن ليالي ريكيافيك ليالي أنس كليالي فيينا، فقد أمضى مناوبته الليلية في تعقب المجرمين، ولكن فطرة الشرطي السليمة جعلته ومن خارج المهمات الموكلة إليه يشك بموت أحد المتشردين، فقادته تحقيقاته الخاصة إلى حقائق مذهلة تعود إلى ماضي المتشرد، وهذا ما شرع الأبواب على أسئلة عديدة عن علاقة غرق زوجته في مياه المحيط بموته غرقًا في مياه بركة، وما علاقة جاريه الأخوين بالحريق الذي حصل بالقبو الذي يقيم فيه، وماهي الأسرار التي كشفها بشأنهما وجعلتهما يرغبان بالتخلص منه؟، وغيرها من الأحداث البوليسية الشيقة.

في سياق متصل، وعن نفس الدار٬ صدرت الترجمة العربية لكتاب «سأحكم عليك من مكتبتك»٬ وفيه يستكشف رسام صحيفة نيويورك تايمز الكاتب والفنان جرانت سنايدر في مجموعة لطيفة من رسوم الكوميكس ظاهرة التعلّق بالكتب بكل أشكالها. كما يستلّهم حب القراءة والكتابة بنفس طريقته الأدبية البديعة التي يعرضها في موقعه الشخصي «كوميكس بالصدفة».

يستعرض الكتاب مجموعة من الرسوم تحتوي بداخلها مقتطفات طريفة من الأفكار تجمع بين المرح والوعي الذاتي حول السعادة في القراءة والكتابة وإحباطاتها في خفة وأصالة تقود القارئ إلى عالم الكتب بطريقة مشوّقة وتشكّل دليلًا مهمًا إلى عملية القراءة والكتابة.

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