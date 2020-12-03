أمريكا تقلص مدة الحجر الصحى لـ10 أيام

أوصى مسؤولون في مجال الصحة في الولايات المتحدة، بتقصير فترة الحجر الصحي للأشخاص الذين خالطوا مصابين بفيروس كورونا من 14 يوما إلى عشرة أيام، في حال لم يكونوا قد أجروا أي فحص أو لم تظهر عليهم أي أعراض.ويمكن خفض المدة أيضا إلى سبعة أيام في حال أجرى الشخص فحصا جاءت نتيجته سلبية، وفق العالم في مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها هنري والك.وقال والك: "خفض مدة الحجر قد يسهّل على بعض الاشخاص القيام بهذا الالتزام الأساسي للصحة العامة، كما يقلل من المصاعب الاقتصادية المرتبطة بفترة اطول، خصوصا إذا لم يكن بامكان هؤلاء العمل خلال هذه الفترة".وأضاف "نعتقد أنه إذا كان بإمكاننا تخفيف هذا العبء ولو بعض الشيء، والقبول بأنه سيأتي بتكلفة أقل، فقد نحظى بالتزام أكبر بالإجمال".وتشهد الولايات المتحدة أكثر من 150 ألف اصابة جديدة في اليوم، وتستعد لموجة تفش أوسع مع ازدياد حركة السفر خلال عطلة عيد الشكر.