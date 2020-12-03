العثور على طفل رضيع بشوارع طنطا

عثر أهالي قرية سبرباي مركز طنطا بمحافظة الغربية على طفل رضيع يبلغ من العمر يومان، وتم إبلاغ مركز شرطة طنطا، وتحرير محضر بالواقعة.تلقى اللواء هاني مدحت، مدير أمن الغربية، إخطارًا من شرطة النجدة يفيد بعثور أهالى قرية سبرباى التابعة لمركز طنطا على طفل رضيع، وعلى الفور انتقل الرائد توفيق شهوان، رئيس مباحث مركز طنطا، حيث بمناظرة الرضيع تلاحظ أن عمره لايزيد عن يومين، وتم نقلة إلى مستشفى المنشاوي، وتحرير محضر، وإخبار النيابة.