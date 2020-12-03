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الخميس 03 ديسمبر 2020 الموافق 18 ربيع الثاني 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الاتحاد الأوروبى: فرض عقوبات على المتورطين فى انتهاكات حقوق الإنسان

الخميس 03/ديسمبر/2020 - 12:58 ص
الاتحاد الأوروبي
الاتحاد الأوروبي
وكالات
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توصل مسؤولو السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، إلى اتفاق لتسهيل الرد على انتهاكات حقوق الإنسان العالمية من خلال فرض عقوبات من الاتحاد الأوروبي.

وتمت إحالة الاقتراح إلى اجتماع لوزراء خارجية الاتحاد الأوروبي يوم الإثنين، حيث سيحصل على موافقة رسمية.

وستجعل القواعد الجديدة من السهل إغلاق الحدود في وجه الأفراد الذين تورطوا في انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان أو استفادوا منها وحجب حساباتهم.

وحتى الآن، لا يمكن فرض مثل هذه العقوبات، إلا فيما يتعلق بالعقوبات الوطنية أو بموجب أنظمة عقوبات خاصة، مثل مبادرات الاتحاد الأوروبي ضد الهجمات الإلكترونية أو استخدام الأسلحة الكيميائية.

ويستند الاقتراح إلى قانون ماجنيتسكي العالمي، وهو قانون أمريكي لعام 2016 يسمح بفرض عقوبات على الأفراد. وتمت تسميته على اسم المحامي الروسي والمستشار الضريبي سيرجي ماجنيتسكي الذي توفي أثناء احتجازه في روسيا بعد تعرضه لسوء المعاملة وحرمانه من بعض العلاج الطبي.

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