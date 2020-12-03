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الخميس 03 ديسمبر 2020 الموافق 18 ربيع الثاني 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

سعر الدرهم الإماراتى اليوم الخميس 3-12-2020

الخميس 03/ديسمبر/2020 - 05:19 ص
الدرهم الأماراتي
الدرهم الأماراتي
منة سالم
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استقر سعر الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه المصري، في مستهل تعاملات اليوم الخميس 3-12-2020، في البنوك العاملة بالسوق المصرية.

ووفقًا للسوق المحلي، يرصد موقع «الدستور» في هذا التقرير سعر الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه المصري في الأسواق المحلية المصرية، حسبما أفادت التعاملات الصباحية في عدد من البنوك المصرية العاملة اليوم.

وبلغ متوسط سعر الدرهم الإماراتي في مواجهة الجنية المصري بالأسواق المحلية المصرية 4.18 جنيه للشراء و4.20 جنيه للبيع، حسبما أفادت التقارير الأخيرة للبنوك العاملة بالسوق المصري.

سعر الدرهم الإماراتي اليوم الخميس 3-12-2020

البنك المركزي المصري

سجل سعر الدرهم الإماراتي في البنك المركزي المصري اليوم 4.25 جنيه للشراء و4.28 جنيه للبيع.

بنك مصر

كما سجل الدرهم الإماراتي اليوم في بنك مصر 4.22 جنيه للشراء و4.27 جنيه للبيع.

البنك الأهلي المصري

ووصل سعر الدرهم الإماراتي في البنك الأهلى المصري إلى 4.22 جنيه للشراء و4.27 جنيه للبيع.

بنك الإسكندرية

ووصل في بنك الإسكندرية إلى 4.21 جنيه للشراء و4.27 جنيه للبيع.

بنك قناة السويس

وبلغ في بنك قناة السويس 4.17 جنيه للشراء و4.28 جنيه للبيع.

بنك بلوم

وبلغ سعر الدرهم الإماراتي في بنك بلوم 4.25 جنيه للشراء و4.28 جنيه للبيع.

بنك عوده

وبلغ في بنك عودة 4.25 جنيه للشراء و4.28 جنيه للبيع.

البنك المصري الخليجي

وسجل سعر الدرهم الإماراتي اليوم في البنك المصري الخليجي 4.23 جنيه للشراء و4.28 جنيه للبيع.

المصرف العربي الدولي

وبلغ سعر الدرهم الإماراتي في المصرف العربي الدولي 4.25 جنيه للشراء و4.28 جنيه للبيع.

وبلغ إجمالي إيرادات الجهات الاتحادية في دولة الإمارات بلغت 40.163 مليار درهم مع نهاية الربع الثالث من عام 2020، بينما وصل إجمالي المصروفات 36.686 مليار درهم، وبذلك فقد بلغ الفائض في الميزانية نحو 3.48 مليار درهم.

جدير بالذكر أن الدرهم الأماراتي يأتي من خلال فئتين الأولي معدنية فئة 1 درهم، و50 فلسًا و25 فلسًا، والثانية الورقية من فئة 1، 5، 10، 50، 100 درهم، كما صدرت ورقة نقدية بقيمة 1000 درهم.



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