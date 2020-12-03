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الخميس 03 ديسمبر 2020 الموافق 18 ربيع الثاني 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

البرازيل تتسلم الدفعة الأولى من لقاح «أسترازينيكا» لكورونا فى فبراير

الخميس 03/ديسمبر/2020 - 05:25 ص
لقاح أسترازينيكا
لقاح أسترازينيكا
وكالات
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قال وزير الصحة البرازيلي إدواردو بازويلو، إن الدفعة الأولى من لقاح فيروس كورونا الذي طورته جامعة أكسفورد بالتعاون مع شركة أسترازينيكا ستصل إلى البرازيل بين شهري يناير وفبراير.

ونقلت وسائل الإعلام المحلية عن بازويلو قوله "في يناير وفبراير 15 مليون جرعة... ستكون قد بدأت في الوصول ".

وقال الوزير: "في النصف الأول من العام، سنصل إلى 100 مليون جرعة". وفي النصف الثاني، سيتم إنتاج 160 مليون جرعة إضافية محليا بعد نقل التكنولوجيا إلى معهد فيوكروز للطب الحيوي في البرازيل.

وتتوقع الحكومة تطعيم 5ر109 مليون شخص- حوالي نصف السكان- ضد فيروس كورونا في عام.2021 ومن المقرر أن يتلقى العاملون في المجال الصحي،
والذين تزيد أعمارهم عن 75 عاما، والسكان الأصليين اللقاح أولا.

وأضاف بازويلو إن الحكومة لا تريد أن تجعل التطعيم إلزاميا، على الرغم من أن المحكمة العليا لها الكلمة الأخيرة في هذا الشأن.

وسجلت البرازيل عملاق أمريكا الجنوبية أكثر من 3ر6 مليون إصابة بفيروس كورونا، وهو ثالث أكبر عدد بين دول العالم. وبلغ عدد الوفيات أكثر من 170 ألف وفاة وهو ثاني أعلى عدد بين دول العالم.

ولم يتضح بعد تاريخ بدء التطعيم.

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