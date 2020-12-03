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الخميس 03 ديسمبر 2020 الموافق 18 ربيع الثاني 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

صندوق النقد: لبنان بحاجة لاستراتيجية إصلاح القطاع المصرفى

الخميس 03/ديسمبر/2020 - 12:53 ص
كريستالينا جورجيفا
كريستالينا جورجيفا
وكالات
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قالت مديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا جورجيفا، إن الصندوق ملتزم بمساعدة لبنان على تنفيذ الإصلاحات الضرورية، لكن البلد مازال بحاجة إلى إطار مالي متسق واستراتيجية موثوقة لإعادة تأهيل قطاعه المصرفي.

أبلغت جورجيفا مؤتمرًا عن بعد أن جهود صندوق النقد لوضع برنامج شامل لتحقيق الاستقرار والإصلاح لم تقطع شوطًا كبيرًا خلال الأشهر الأخيرة في غياب حكومة لبنانية كاملة الصلاحيات، غير أن الدعم العالمي المعروض في المؤتمر مشجع.

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