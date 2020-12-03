سعر الريال السعودى اليوم الخميس 3-12-2020

استقر سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري، في مستهل تعاملات اليوم الخميس 3-12-2020، في البنوك العاملة بالسوق المصرية.ووفقًا للسوق المحلي يرصد موقع «الدستور» في هذا التقرير سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في الأسواق المحلية المصرية، حسبما أفادت التعاملات الصباحية في عدد من البنوك المصرية العاملة اليوم.سعر الريال السعودي اليوم الخميس 3-12-2020البنك المركزي المصريسجل سعر الريال السعودي أمام الجنيه في البنك الكركزي المصري 4.16 جنيه للشراء، و4.09جنيه للبيع.البنك الأهلي المصريوجاء الريال في البنك الأهلي المصري بسعر 4.07 جنيه للشراء، و4.18 جنيه للبيع.بنك مصروبلغ سعر الريال فى بنك مصر 4.07 جنيه للشراء، و4.18 جنيه للبيع.بنك الإسكندريةتداول بنك الإسكندرية سعر الريال السعودي عند 4.09 جنيه للشراء، و4.18 جنيه للبيع.البنك التجارى الدولى cibعرض البنك التجاري الدولي سعر الريال السعودى عند 4.07 جنيه للشراء، و4.18 جنيه للبيع.المصرف العربي الدوليوسجل في المصرف العربي الدولي 4.15 جنيه للشراء، و4.18 جنيه للبيع.بنك التعمير والإسكانوحقق فى بنك التعمير والإسكان 4.06 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع.البنك العربى الأفريقى الدولىوتداول فى بنك العربي الأفريقي، 4.05 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع.بنك المصرف المتحدوجاء سعر الريال السعودى فى البنك المصرف المتحد عند مستوى 4.02 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع.بنك مصر إيرانواستقر فى بنك مصر إيران ليبلغ 4.04 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع.جدير بالذكر أن الريال السعودي مغطى بالذهب، كما أنه قابل للتحويل إلى العملات الأجنبية، ولا توجد قيود على عمليات التحويل النقدي من وإلى المملكة، كما يأتي تصنيف المملكة العربية السعودية مدعومًا بسياسة نقدية محكمة تحافظ على مصداقية ربط سعر الصرف والاستقرار المالي والاقتصادي الكلي.