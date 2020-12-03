سعر الريال السعودى اليوم الخميس 3-12-2020
الخميس 03/ديسمبر/2020 - 07:50 ص
منة سالمطباعة
استقر سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري، في مستهل تعاملات اليوم الخميس 3-12-2020، في البنوك العاملة بالسوق المصرية.
ووفقًا للسوق المحلي يرصد موقع «الدستور» في هذا التقرير سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في الأسواق المحلية المصرية، حسبما أفادت التعاملات الصباحية في عدد من البنوك المصرية العاملة اليوم.
سعر الريال السعودي اليوم الخميس 3-12-2020
البنك المركزي المصري
سجل سعر الريال السعودي أمام الجنيه في البنك الكركزي المصري 4.16 جنيه للشراء، و4.09جنيه للبيع.
البنك الأهلي المصري
وجاء الريال في البنك الأهلي المصري بسعر 4.07 جنيه للشراء، و4.18 جنيه للبيع.
بنك مصر
وبلغ سعر الريال فى بنك مصر 4.07 جنيه للشراء، و4.18 جنيه للبيع.
بنك الإسكندرية
تداول بنك الإسكندرية سعر الريال السعودي عند 4.09 جنيه للشراء، و4.18 جنيه للبيع.
البنك التجارى الدولى cib
عرض البنك التجاري الدولي سعر الريال السعودى عند 4.07 جنيه للشراء، و4.18 جنيه للبيع.
المصرف العربي الدولي
وسجل في المصرف العربي الدولي 4.15 جنيه للشراء، و4.18 جنيه للبيع.
بنك التعمير والإسكان
وحقق فى بنك التعمير والإسكان 4.06 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع.
البنك العربى الأفريقى الدولى
وتداول فى بنك العربي الأفريقي، 4.05 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع.
بنك المصرف المتحد
وجاء سعر الريال السعودى فى البنك المصرف المتحد عند مستوى 4.02 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع.
بنك مصر إيران
واستقر فى بنك مصر إيران ليبلغ 4.04 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع.
جدير بالذكر أن الريال السعودي مغطى بالذهب، كما أنه قابل للتحويل إلى العملات الأجنبية، ولا توجد قيود على عمليات التحويل النقدي من وإلى المملكة، كما يأتي تصنيف المملكة العربية السعودية مدعومًا بسياسة نقدية محكمة تحافظ على مصداقية ربط سعر الصرف والاستقرار المالي والاقتصادي الكلي.
ووفقًا للسوق المحلي يرصد موقع «الدستور» في هذا التقرير سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في الأسواق المحلية المصرية، حسبما أفادت التعاملات الصباحية في عدد من البنوك المصرية العاملة اليوم.
سعر الريال السعودي اليوم الخميس 3-12-2020
البنك المركزي المصري
سجل سعر الريال السعودي أمام الجنيه في البنك الكركزي المصري 4.16 جنيه للشراء، و4.09جنيه للبيع.
البنك الأهلي المصري
وجاء الريال في البنك الأهلي المصري بسعر 4.07 جنيه للشراء، و4.18 جنيه للبيع.
بنك مصر
وبلغ سعر الريال فى بنك مصر 4.07 جنيه للشراء، و4.18 جنيه للبيع.
بنك الإسكندرية
تداول بنك الإسكندرية سعر الريال السعودي عند 4.09 جنيه للشراء، و4.18 جنيه للبيع.
البنك التجارى الدولى cib
عرض البنك التجاري الدولي سعر الريال السعودى عند 4.07 جنيه للشراء، و4.18 جنيه للبيع.
المصرف العربي الدولي
وسجل في المصرف العربي الدولي 4.15 جنيه للشراء، و4.18 جنيه للبيع.
بنك التعمير والإسكان
وحقق فى بنك التعمير والإسكان 4.06 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع.
البنك العربى الأفريقى الدولى
وتداول فى بنك العربي الأفريقي، 4.05 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع.
بنك المصرف المتحد
وجاء سعر الريال السعودى فى البنك المصرف المتحد عند مستوى 4.02 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع.
بنك مصر إيران
واستقر فى بنك مصر إيران ليبلغ 4.04 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع.
جدير بالذكر أن الريال السعودي مغطى بالذهب، كما أنه قابل للتحويل إلى العملات الأجنبية، ولا توجد قيود على عمليات التحويل النقدي من وإلى المملكة، كما يأتي تصنيف المملكة العربية السعودية مدعومًا بسياسة نقدية محكمة تحافظ على مصداقية ربط سعر الصرف والاستقرار المالي والاقتصادي الكلي.