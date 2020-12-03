الفاو: 4.31 % من سكان فنزويلا يعانون من نقص التغذية

قالت منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة، في تقرير لها، إن عدد الأشخاص الذين يعانون من نقص التغذية في فنزويلا بلغ 1.9 مليون خلال الفترة من 2017 و2019، أو بنسبة 4.31 % من السكان.ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن المنظمة قولها إن عدد السكان الذين يعانون من نقص التغذية في فنزويلا تضاعف ثلاث مرات في السنوات الخمس الماضية.وأشارت منظمة الأغذية والزراعة إلى أن فنزويلا لديها أعلى معدل من نقص التغذية في المنطقة بعد هايتي.يذكر أن دول فنزويلا والمكسيك وهايتي تضم 50 % من سكان المنطقة الذين يعانون من نقص التغذية.